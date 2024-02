Clara Soccini è Crazy J in Mare Fuori/ Lo ‘scippo’ a Cardiotrap, il futuro nella serie e la mamma Francesca

Clara Soccini è Crazy J in Mare Fuori: dal ‘furto’ a Cardiotrap al Festival di Sanremo 2024

È stata la rivelazione di Sanremo Giovani e ora sta mostrando tutto il suo talento anche al Festival di Sanremo 2024, eppure prima di vederla all’Ariston molti conoscevano Clara come Crazy J, una delle protagoniste di Mare Fuori. Stiamo parlando della fiction targata Rai arrivata ormai alla quarta stagione, serie in cui Clara Soccini interpreta proprio una cantante che cerca di sfondare.

Per farlo però è disposta anche a qualche mossa illecita, come soffiare il brano a Cardiotrap, uno dei compagni del carcere minorile in cui si trova. Il brano in questione è ‘Origami all’alba‘, brano che di fatto ha lanciato la stessa Clara nel mondo dei Big della musica italiana. Ma proprio lo ‘scippo’ a Cardiotrap ha scatenato sul web, durante l’esibizione di Clara a Sanremo 2024, l’ironia di molti, secondo i quali su quel palco doveva esserci proprio il suo ‘rivale’ in Mare Fuori.

Clara Soccini, qual è il futuro di Crazy J in Mare Fuori 4?

E a proposito di Mare Fuori, quale sarà il futuro di Clara Soccini/ Crazy J nella serie? La giovane artista, dopo aver goduto del successo ottenuto col pezzo di Cardiotrap, vivrà un momento difficile. La situazione inizierà a ritorcersi contro di lei e Crazy J arriverà a chiedere aiuto proprio a colui a cui ha fatto un grande torto.

Interessante è infine il legame che Clara Soccini ha con i suoi genitori. A sua madre ha d’altronde dedicato Boulevard, il brano col quale ha vinto Sanremo Giovani. Sua mamma si chiama Francesca, e di lei la cantante, in un’intervista a Vanity Fair, ha detto: “Di me sa ogni cosa“. Per quanto riguarda il padre, nella stessa intervista ha dichiarato: “Papà per anni ha fatto il commerciante di antiquariato nei mercati, ma non mi va di dire di più: diciamo che una figura maschile, nella vita, mi è mancata molto“.

