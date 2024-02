CLARA SOCCINI E’ FIDANZATA CON JACOPO NERI?/ “Sono innamorata e felice con lui…”

Clara Soccini, parole al miele per il suo fidanzato Jacopo Neri: “Mi ha visto sbocciare…”

Clara Soccini, reduce dalla grande esperienza del debutto al Festival di Sanremo 2024, è stata oggi ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi dal recente successo a curiosità generali. La cantante ha attirato la curiosità dei telespettatori soprattutto quando la scena è stata dedicata alle novità di carattere sentimentale. “L’amore? Sono sempre stata molto libera, ho avuto un po’ di storielle anche se sono molto giovane, una in particolare mi ha segnata molto”.

Clara Soccini è poi entrata nel merito della sua vita sentimentale, dicendosi non solo innamorata ma soprattutto felice del rapporto con il suo fidanzato Jacopo Neri: “Ora sono innamorata; questo ragazzo, che si chiama Jacopo, mi ha visto nel mio momento più brutto a quando sono riuscita a sbocciare ed essere felice, quindi sono molto felice…”. (agg. Valerio Beck)

Clara Soccini e Jacopo Neri sarebbero fidanzati da quasi due anni, ma il condizionale è d’obbligo dato che…

Clara Soccini è fidanzata? Sembrerebbe di sì, con un ragazzo di nome Jacopo Neri. Classe 1999, sarebbe al fianco della cantante e attrice Clara Soccini da novembre 2022. Sul misterioso fidanzato non ci sono molte informazioni, questo perché la ragazza non ama particolarmente mettere in mostra le proprie questioni private e sentimentali. Pare che il colpo di fulmine con Jacopo sia arrivato grazie ad alcune passioni comuni, come quella per i viaggi e per la musica.

Non è chiaro se la storia d’amore stia procedendo o meno, dal momento che Clara Soccini lascia trasparire poco o nulla della sua sfera sentimentale. Riservatissima, la ventiquattrenne di Varese evita di sbilanciarsi pubblicamente sull’argomento, lasciando un velo di mistero sulle questioni di cuore.

Quanti rumors su Clara Soccini, la scorsa estate le fu attribuito un flirt con Sangiovanni: “Non ne sapevo nulla…”

Curioso il fatto che a Clara Soccini siano stati attribuiti vari flirt con cantanti e attori noti, nel corso di questi mesi. Basti pensare ai rumors che la vedevano vicina a Sangiovanni la scorsa estate. Un pettegolezzo che la stessa Clara ha seccamente smentito, specialmente quando si è parlato di un presunto bacio. “Grazie alle ragazze che mi hanno spiegato la situazione. Non ne sapevo nulla e non capivo cosa stesse succedendo”, la precisazione dell’attrice di Mare Fuori, che ha invitato i follower e i fan a prestare molta attenzione ai contenuti che circolano sui social.

Dunque nessun riferimento a colui che sarebbe il suo attuale fidanzato, Jacopo Neri, ma precisazioni doverose per smentire i rumors relativi a Sangiovanni. Quindi Clara Soccini è fidanzata? La domanda si ripete e la risposta resta ancora incerta. Di certo i riflettori del gossip continueranno ad essere puntati su di lei…











