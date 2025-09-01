Clara Soccini è fidanzata? La cantante e attrice ha rivelato di essere tornata single, ma degli scatti pubblicati da 'Chi' mostrano che...

CLARA SOCCINI, “SONO SINGLE, E NON DA MOLTO”: COS’E’ SUCCESSO CON JACOPO NERI?

Clara Soccini, chi è la cantautrice e attrice varesina e cosa sappiamo a proposito della sua vita sentimentale e del suo oramai ex fidanzato? È tutto pronto per tornare a rivivere, questa sera come al solito su Canale 5, le emozioni in musica e non solo del “Cornetto Battiti Live” 2025 con l’esibizione sul palcoscenico dello show itinerante anche della 25enne lombarda anche con un passato da modella e salita agli onori delle cronache per via della sua fortunata (e per molti anche riuscita, parlando dal punto di vista della sceneggiatura) partecipazione a “Mare Fuori”, una produzione in cui la vita di Clara, come è oramai conosciuta dai suoi fan, e la realtà ‘fictionate’ si mescolavano grazie anche a dei brani che oramai sono usciti fuori dalla serie tv per vivere di vita propria. Raccontiamo qualcosa dell’estate da… single vissuta da Clara Soccini e se Radio Gossip ha delle news in merito a un nuovo fidanzato.

Prima della rottura, arrivata a sorpresa proprio negli ultimi tempi, Clara Soccini aveva avuto una lunga storia con Jacopo Neri, un ragazzo lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e che per tanto tempo era stato il suo compagno: i due hanno fatto coppia fissa per circa tre anni e, rileggendo le interviste che l’artista classe 1999 aveva concesso di recente pareva che sulla loro love story, per dirla col Pupo dei bei tempi, non ci fosse nemmeno una nuvola.

E invece… Milanese e suo coetaneo, oltre che ex giocatore di basket, Neri è la persona con cui Clara Soccini, per sua stessa ammissione, avrebbe iniziato ad essere felice dopo una serie di liaison passate terminate anzitempo. L’ufficializzazione della loro storia era arrivata nel 2024, durante un’intervista a “Verissimo” (anche se i due si frequentavano dal novembre 2022, pare). Poi, lo scorso mese, la cantante aveva annunciato che tra di loro era finita.

CLARA, “UNA STORIA INTENSA CON UN RAGAZZO, MA NON POSSO DIRE CHI…”

Dopo aver smentito ancora una volta le voci a proposito di un flirt con Fedez, col quale aveva lanciato in vetta alle classifiche il loro tormentone “Scelte stupide” (“Sono le regole del gioco che ho scelto… Ma mi infastidiscono i fotomontaggi e le invenzioni”), Clara Soccini aveva deciso di vuotare il sacco parlando del suo status sentimentale con ‘Vanity Fair’. “Sono single, e non da molto” aveva rivelato l’attrice che, tuttavia, non ha mai negato come la storia con Jacopo abbia rappresentato molto per lei: da qui forse la scelta di tagliare corto sui perché della rottura e di come sta vivendo questo momento, anche perché a detta della diretta interessata quella con Neri, fino ad ora, è stata unica. “Togliendo la mia ultima relazione, che è stata la più importante, ne ho avuta un’altra che posso definire intensa, ma preferisco non fare il nome del ragazzo”.

Chi è la persona a cui a riferimento Clara Soccini accennando a suoi ex? E soprattutto, cosa che si chiedono in molti, la 25enne al momento è davvero single o ci sono dei flirt all’orizzonte? Nella sopra citata intervista, la Giulia/Crazy J di “Mare Fuori” aveva aggiunto un altro passaggio molto importante: “Io ho avuto molte storie, sono una persona che fatica a stare da sola…”: se davvero le voci attorno a Fedez fanno parte del chiacchiericcio, allora bisogna rivolgere le proprie attenzioni altrove. Ad ogni modo, pare che al momento la cantante sia davvero single, o quantomeno abbia avuto la fortuna di non essere stata paparazzata nel corso dell’estate, o quasi. Solo la foto pubblicata da ‘Chi’ della diretta interessata in compagnia di un ragazzo moro con cui si teneva in maniera galeotta per mano lo scorso 22 luglio nella cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico, in Toscana, ha riacceso i rumors. Se sono rose, o diamanti grezzi, allora…