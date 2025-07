Prima si è parlato di un flirt con Fedez (poi smentito da entrambi), poi è arrivata la notizia della fine della sua relazione col fidanzato Jacopo Neri. Una notizia che la stessa Clara Soccini ha confermato attraverso le pagine di Vanity Fair, in un’intervista nella quale la cantante si è detta single da poco e non innamorata. Eppure pare che nel cuore della dell’ex volto di Mare Fuori qualcuno in realtà ci sia, o almeno è quanto trapelato nelle ultime ore da un’indiscrezione che la vorrebbe a Capri in dolce compagnia.

È Deianira Marzano a lanciare il gossip, diffondendo una segnalazione ricevuta da un utente secondo il quale Clara sarebbe stata avvistata in barca a Capri con “un ex volto di un reality molto amato”. I due, secondo l’indiscrezione, “si sarebbero scambiati tenerezze lontano dagli occhi indiscreti. – e ancora – Pare che si siano conosciuti a un evento privato a Milano a inizio giugno, ma solo ora le cose si stanno scaldando.” Entrambi sarebbero single ed è Deianira a confermare che la ragazza in questione è proprio Clara.

Chi è il nuovo presunto fidanzato di Clara Soccini?

“Credo tanto nell’amore, ma non mi innamoro facilmente. È che non riesco a dare fiducia. È una mia paranoia.”, ha dichiarato Clara nella sua intervista a Vanity Fair, ammettendo di non essere una donna dal facile innamoramento. Ma non è escluso che proprio la calda estate ormai inoltrata possa cambiare questa situazione. Difficile dire chi sia l’ex concorrente di reality ‘molto amato’ che le sta facendo battere il cuore, almeno secondo la segnalazione. Se, tuttavia, queste voci sono vere, è chiaro che il nome verrà a galla molto presto, anche perché, secondo la segnalazione, i due “stanno benissimo insieme”.

