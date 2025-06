Clara Soccini e il fidanzato Jacopo si sarebbero lasciati definitivamente: il gossip

Clara Soccini e il suo storico fidanzato Jacopo Neri si sarebbero lasciati definitivamente. Ma, facciamo un passo indietro. I due stavano insieme dal 2022 e, fino a poco tempo fa, sembravano una coppia super affiatata, sostenendosi sempre nei rispettivi progetti. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. Tutto è iniziato quando Clara ha annunciato la collaborazione estiva con Fedez per il singolo “Scelte stupide”. Da lì è partito un tour promozionale che ha fatto parecchio rumore. Il motivo? Clara e Federico Lucia sono apparsi spesso insieme, sia sui social che sui giornali, mostrandosi particolarmente complici.

Difatti, sono uscite paparazzate che li ritraggono in atteggiamenti piuttosto “ravvicinati”, alimentando ancora di più le voci su un presunto flirt. Recentemente, l’ex volto di “Mare Fuori” ha provato a mettere a tacere le voci su un flirt con il rapper, negando tutto con un post su X. Ma, ciò non è bastato a placare il gossip. Anzi, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, proprio questa situazione avrebbe spinto Jacopo a chiudere la relazione.

Clara Soccini, è finita con il fidanzato Jacopo: cosa sta succedendo

“Jacopo, il fidanzato storico di Clara Soccini, a seguito degli ultimi gossip sui tradimenti, confermati anche da me, ha scelto di lasciare la cantante. Conosco Jacopo ed è un ragazzo stupendo, buona fortuna Jacopo. Lui è Ibiza, lei a Mykonos“, ha scritto Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram. Per il momento, Clara non si è ancora espressa a riguardo, preferendo mantenere il silenzio.

Da un lato, c’è chi pensa che sia tutta una trovata pubblicitaria per far parlare del singolo e attirare attenzione. Dall’altro, invece, c’è chi è convinto che tra Clara e Fedez sia davvero scattata la scintilla e che tra loro ci sia qualcosa di più. A questo punto, non resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

