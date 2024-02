Clara: “Sono innamorata, Sanremo come le montagne russe”/ “Prima di esibirmi mutismo selettivo”

La giovane Clara, fra i talenti più interessanti in corsa al Festival di Sanremo 2024, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si tratta di uno degli esordenti della kermesse musicale di quest’anno, e ieri è stata protagonista nella terza serata presentando i Santi Francesi. Piccolo siparietto prima di leggere il “foglietto”, visto che a Clara ha indossato gli occhiali per vederci meglio: “Non ho le lenti a contatto, non le metterò mai”, ha raccontato stamane in diretta tv parlando sul primo canale, per poi tornare alla prima serata in cui è stata la prima che si è esibita: “Non era scontato questo successo – ha continuato Clara – arrivando dai giovani non me lo aspettavo, in questo momento sono sulle montagne russe e tra l’altro ho rotto il ghiaccio”.

Sull’esordio all’Ariston: “Sono andata in mutismo selettivo prima di salire sul palco, come quando devi fare performance sportiva ho trasformato ansia in adrenalina e sono salita sul palco e basta”. Clara è stata premiata ieri con il Premio Iannacci: “Mi sono emozionata tantissimo per questo premio, è una serata magica, è un crescendo e sono felice. Sono felice – ha proseguito – arrivo da un anno che mi ha stravolto la vita, Sanremo è stata l’incoronazione di quello che è stato quest’anno”.

CLARA: “QUI A SANREMO STANNO ANDANDO BENE I SOCIAL”

Bocca cucita su Mare Fuori nonostante il presentatore Massimiliano Ossini abbia cercato in qualche modo di incalzare la sua ospite, ricordiamo, attrice proprio della serie tv dei record di casa Rai. Quindi ha aggiunto: “Qui a Sanremo stanno andando molto i miei social, tantissimi commenti e messaggi, son felice stia arrivata alle persone”.

Sul duetto di stasera, Clara spiega: “Staserà canterò con Ivana Spagna e il coro delle Voci bianche”. Sui progetti futuri: “Settimana prossima esce il mio primo disco, poi il mio primo instore e il mio primo tour”. Infine alla domanda se è innamorata, Clara ha spiegato in maniera ferma: “Sì”.

