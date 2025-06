Nell’ultimo periodo Clara si sta ritrovando spesso al centro del gossip, non solo per la sua sfera professionale ma anche e soprattutto per quella sentimentale. La talentuosa cantante e attrice sta trascorrendo molto tempo con Fedez per via del brano che hanno realizzato insieme, ‘Scelte stupide’, e sembra essere nata un’ottima amicizia tra loro. Lei in più occasioni ha fatto sapere di essersi legata molto a lui, ma non ha gradito molto il fatto che stiano insinuando da settimane che tra loro sia scattata la scintilla.

Delitto di Garlasco: si va verso l'incidente probatorio/ Il criminologo: "Improbabile ci siano più assassini"

I due sono stati pizzicati spesso insieme e in un recente scatto sembra che si stiano scambiando un bacio. Come ha reagito lei? Sui social ha chiaramente smentito il rumors lasciando intendere che la foto è solo un gioco di prospettiva, ha anche ribadito più volte che sono solo invenzioni le notizie trapelate sulla sua vita privata. Anche Grazia Sambruna su MowMag ha confermato che Clara e Fedez sono legati solamente dal punto di vista professionale e che tra loro sia nata solo un’amicizia e nulla di più. Ha però rivelato un’altra novità che riguarda la cantante, a quanto pare sarebbe di nuovo single.

Amici 25: svelati i primi due allievi? La scelta di Maria De Filippi/ Ecco chi potrebbe tornare a settembre

Clara non è più fidanzata, un ballerino del suo tour ha fatto breccia nel suo cuore?

Per circa due anni la cantante è stata legata sentimentalmente ad un ragazzo di nome Jacopo, sembra però che la loro storia d’amore sia da poco giunta al capolinea. Il motivo? A quanto pare le cose tra loro non funzionavano più da tempo ed è per questo motivo che hanno deciso in modo sereno di prendere due strade diverse

Stando alle indiscrezioni rivelate da Grazia Sambruna da quando è tornata single Clara avrebbe già mostrato interesse per un’altra persona. Di chi si tratta? Di un ballerino del suo tour estivo, sembra infatti che provi non poca attrazione nei suoi confronti. A quando pare la cantante riferendosi al ballerino avrebbe detto che è ‘molto bono’. Al momento non è trapelato il nome del ragazzo, i fan più attenti riusciranno a capire di chi si tratta? Lo scopriremo!

Chiara Ferragni e Fedez tornano insieme?/ Domanda allusiva da un fan sui social, la risposta è spiazzante!