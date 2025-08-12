La cantante e attrice Clara conferma la fine della sua storia d'amore con l'ex fidanzato Jacopo Neri: "Sono single da poco, non sono innamorata e..."

Clara Soccini single dopo la rottura con Jacopo Neri

Non sono passate molte settimane da quando Clara e il suo fidanzato Jacopo Neri si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stata la stessa cantante, in una intervista a Vanity Fair dove ha confermato di essere single. La rottura era nell’aria, basti pensare alle tante voci di gossip e la stretta collaborazione con Fedez che oggettivamente avrebbero fatto vacillare chiunque. E così, anche su Instagram, il buon Jacopo Neri manteneva un profilo basso: foto dell’account standard, quella bianca e grigia, galleria di fotografie aggiornate al 3 luglio, senza la sua Clara ovviamente.

Clara, chi è: il successo con Mare Fuori, poi Sanremo/ Estate da single tra un concerto e l'altro

Tutto questo nel bel mezzo dei rumor legati alla liaison con Fedez, con il presunto bacio ed una pressione mediatica notevole. Nell’intervista a Vanity, ad ogni modo, Clara non è entrata nei dettagli, ma ha solo confermato che Jacopo Neri non è più il suo fidanzato.

Clara Soccini e la storia finita male con l’ex fidanzato Jacopo: perché si sono lasciati?

“Sono single, e non da molto”, le parole di Clara Soccini a Vanity Fair. “Non sono innamorata”, ha precisato ancora la cantante, riferendosi evidentemente sia all’ex Jacopo ma anche al presente. Dunque, nessun nuovo fidanzato sembra essere alla porta di Clara. Dispiace che la sua storia con Neri sia finita così. Non più tardi di qualche mese fa, sembrava al settimo cielo con lui al suo fianco e la loro relazione, per come era nata, aveva fatto sognare i fan.

Clara ha un nuovo fidanzato?/ Beccata in dolce compagnia: tenerezze con un uomo ‘misterioso’

Jacopo infatti era arrivato nella sia vita in un periodo non semplice, segnato dalle difficoltà e gli alti e bassi professionali. “Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice”, aveva detto. Oggi non è più così…