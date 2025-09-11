Clare Peploe, chi era la compagna di Bernardo Bertolucci: la carriera, la notte degli Oscar e la vita al fianco del celebre regista

Clare Peploe, chi era la moglie di Bernardo Bertolucci: fu la passione per il cinema ad unirli

Una vita dedicata al cinema… e al suo grande amore Bernardo Bertolucci. Lo stesso regista era perdutamente innamorato della sua compagna, Clare Peploe, con la quale ha condiviso grandi gioie e dolori della vita. Sceneggiatrice e regista di Zanzibar, Clare ha viaggiato moltissimo nel corso della sua vita, stabilizzandosi in Italia, a Firenze, quando aveva quasi diciotto anni. L’incontro con l’uomo della sua vita, tuttavia, arrivo qualche anno più tardi dal suo arrivo nel ‘Belpaese’, precisamente nel 1970 a Roma durante una proiezione di “La strategia del ragno”.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

Scattò subito un’alchimia speciale ma la relazione sbocciò qualche anno più tardi, per decollare definitivamente. Pare che Clare Peploe ripetesse spesso a Bernardo Bertolucci la frase “Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore”. Una frase che il regista riportò anche nei suoi film. Clare divenne sua strettissima collaboratrice, confidente e migliore amica, oltre che compagna.

Jakub Bakkour a Uomini e Donne per visibilità?/ Dura accusa in studio, Gianni e Tina lo difendono

Clare Peploe: la carriera, la malattia e l’aneddoto sugli Oscar svelato dalla nipote

Tanti i successi ottenuti in carriera, con aneddoti curiosi e succulenti anche sugli Oscar, come quelli che la nipote Valentina Ricciarelli ha raccontato, rifacendosi dette dalla stessa Clare. “Ogni volta che consegnavano un nostro Oscar soffrivamo per gli altri nominati del film, che forse non lo avrebbero preso. Invece… alla nona statuetta non ci potevamo credere: avevamo vinto tutto”.

Poi la malattia, che non ha impedito a Bernardo Bertolucci e la sua compagna di continuare a viversi come sempre, con la stessa apparente leggerezza che ha segnato la loro storia d’amore. Clare Peploe è venuta mancare nel 2021, all’età di settantanove anni, a causa di una malattia che se la portò via in poco tempo.

Emma Cecile e Sebastian, chi sono i figli di Elisa/ "Mi hanno resa coraggiosa e forte..."