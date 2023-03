Clare Smyth, chi è/ Chef tristellata, allieva di Gordon Ramsey

Clare Smyth: chi è la chef tristellata

Clare Smyth, chef tristellata, sarà ospite della puntata finale di MasterChef Italia 12. Clare Smyth è la prima e unica chef donna britannica a detenere tre stelle Michelin nel Regno Unito e la quarta chef britannica nella storia a ricevere l’onore. È proprietaria di Core a Londra e di Oncore a Sydney, in Australia. Classe 1978, Smyth è cresciuta in una fattoria ad Antrim, una delle 6 contee in cui è divisa dell’Irlanda del Nord, coltivando l’amore per la natura e per il cibo. A 16 anni si è trasferita in Inghilterra per imparare il mestiere dello chef.

Ha lavorato per 13 anni, dal 2002 al 2016, con Gordon Ramsay, al Royal Hospital road, quartiere Chelsea di Londra, diventando Chef Patron del ristorante (tre stelle Michelin). Nel 2013, Smyth è stata nominata “Chef dell’anno” dalla Good Food Guide e Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi al settore dell’ospitalità.

Clare Smyth: i suoi ristoranti

Nel 2017 ha aperto il ristorante Core nel quartiere Notting Hill a Londra conquistando tre stelle Michelin in poco più di tre anni. “Mi sono resa conto che la maggior parte dei grandi ristoranti in Gran Bretagna partono da una base francese. Giusto, ma non può essere l’unica scelta possibile. Che ne è dell’alta cucina britannica?”, ha detto la chef nordirlandese a Gambero Rosso, spiegando perché ha decido di puntare tutto sui prodotti della sua terra e sugli artigiani locali. La Chef ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018, per la guida dei 50 Best Restaurants. Nello stesso anno si è occupata del ricevimento di nozze privato per il matrimonio reale tra Harry e Meghan Markle. Nel 2021 ha aperto il suo secondo ristorante: Oncore a Sidney, in Australia.

