Clarence Gilyard jr è morto a 66 anni/ Attore, era Trivette di Walker Texas Ranger

L’attore statunitense Clarence Gilyard jr è morto all’età di 66 anni. Il mondo del cinema e dei telefilm piange la scomparsa dell’interprete del ranger James Trivette in “Walker Texas Ranger” e di alcuni personaggi celebri delle pellicole “Die Hard- Trappola di Cristallo” e “Matlock”. A comunicare la dipartita dell’artista è stata l’Università del Nevada, per mezzo di un comunicato stampa diramato senza aggiungere ulteriori dettagli alla dipartita di Clarence Gilyard jr, il quale, dall’anno 2006, ricopriva il ruolo di professore di cinema e di teatro presso il College of Fine Arts.

Come sottolineavamo in precedenza, ottenne grande popolarità nel nostro Paese per avere interpretato il personaggio di James Trivette nella lunga serie “Walker Texas Ranger” con Chuck Norris. Insieme hanno girato un totale di 203 episodi, prendendo parte anche nel lungometraggio “Walker Texas Ranger: processo infuocato”.

CLARENCE GILYARD JR È MORTO: FREQUENTÒ L’ACCADEMIA DELL’AERONAUTICA MILITARE

Clarence Gilyard jr ebbe una carriera lunga quasi cinquant’anni e costellata di successi, ambientati sul palcoscenico del teatro, ma anche sul grande e sul piccolo schermo. In “Die Hard – Trappola di cristallo”, prestò il proprio volto a Theo, hacker informatico di Hans Gruber, mentre negli anni Novanta in tv interpretò l’investigatore privato Conrad McMasters nel legal drama “Matlock”.

Infine, una nota biografica legata alla sua esistenza. All’anagrafe, l’attore fu registrato come Clarence Darnell Gilyard jr, il 24 dicembre 1955. Era nato a Moses Lake, nello stato di Washington, e suo padre era un ufficiale dell’Air Force statunitense. Terminate le scuole superiori, era entrato nell’accademia dell’Aeronautica Militare, ma dopo un solo anno capì che la sua vera strada era quella della recitazione: cominciò così a frequentare un corso, fino a quando, nel 1981, arrivò il debutto con una piccola parte nella serie televisiva “Il mio amico Arnold”. Seguirono altre chiamate lavorative sempre più prestigiose, fino all’approdo sul set di “Walker Texas Ranger”.

