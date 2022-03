Clarence Seedorf si è convertito all’Islam/ “Ora sono musulmano, ma non cambio nome”

Clarence Seedorf si è convertito all’Islam. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex fuoriclasse del Milan, tramite un post pubblicato su Instagram. Ha, infatti, ringraziato quanti gli hanno mandato messaggi per festeggiare il suo “ingresso nella famiglia musulmana”. Un ruolo decisivo nella conversione sembra averlo avuto la moglie Sophia Makramati: “Sono molto felice e contento di unirmi a tutti i fratelli e le sorelle del mondo, specialmente alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato più a fondo il significato dell’Islam”. Un riferimento esplicito e diretto, dunque, alla moglie.

Ma Clarence Seedorf ha voluto fare anche una precisazione: “Non ho cambiato il mio nome e continuerò a portare il mio nome come dato dai miei genitori, Clarence Seedorf!”. Proprio la moglie Sophia Makramati ha scritto su Instagram: “Sono molto felice e orgogliosa di essere parte di questo speciale e bellissimo momento del mio amore Clarence Seedorf che si unisce alla famiglia musulmana. Benvenuto e che tu possa continuare ad essere benedetto e ispirare il mondo. Ti amo”.

QUANDO DISSE “CONVERSIONE? DEVE PARTIRE DAL CUORE”

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa locale, Clarence Seedorf ha completato la sua conversione a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’ex giocatore di Ajax e Real Madrid è infatti parzialmente residente nel paese del Golfo, dove ha numerosi progetti di investimento. In una intervista a Trouw nel 2008 aveva parlato della fede musulmana della moglie Sophia Makramati: “È stata cresciuta così. Lo rispetto. La rende una persona migliore”.

In quell’occasione rispose così ad una eventuale sua conversione: “Ma se vuoi diventare musulmano, deve venire dal tuo cuore. Non a causa di tua moglie. Per me, il nucleo della religione è la ricerca del bene, l’essere una buona persona, che sia l’Islam o il cristianesimo o l’ebraismo non fa differenza per me”. Alla fine, Seedorf ha deciso di diventare musulmano, ma si tratta di una decisione presa autonomamente, dunque la moglie lo ha semplicemente accompagnato e supportato nel suo cammino di fede.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)





