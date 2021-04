Clarice/ Anticipazioni episodio oggi, 16 aprile: triplice omicidio oppure..

Clarice, anticipazioni episodio oggi, 16 aprile

L’uomo nero, questo è il titolo dell’episodio in onda questa sera su Rai2 di Clarice. La serie tv ha debuttato la scorsa settimana con un primo doppio episodio in cui abbiamo conosciuto la nostra protagonista e anche quelli che saranno i casi di cui dovrà occuparsi adesso insieme ai suoi nuovi colleghi. A partire dalle 22.00 circa, Clarice dovrà dimostrare a Krendler e al team VICAP di poter gestire perfettamente il suo lavoro senza fare altri errori e questa volta proverà a trovare la chiave psicologica per ottenere la confessione del sospetto su ben tre omicidi. Ma come andranno le cose? Krendler dice a Clarice di essere un tuttofare, stava aggiustando la lavastoviglie di una signora quando è entrato un gruppo di federali armati e si è spaventato. Guarda Clarice e dice che non le ha mai detto che voleva un accordo e che non ha ucciso nessuno.

Clarice di nuovo nei guai?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Clarice che, questa sera, andrà in onda in versione singola e lo stesso farà per le prossime settimane. Fuori dalla stanza, Clarice dice a Krendler che sa cosa ha sentito, sicura che si tratti di uno squalo dagli occhi spenti. Krendler dice a Clarice di controllare il DNA sui segni dei morsi delle vittime e vedere se c’è una corrispondenza mentre Ruth lo chiama per comunicargli che qualcosa non va mentre lui gli rivelerà la teoria di Clarice sul sospetto. Le cose peggiorano quando Wellig cambia idea sull’accordo e adesso Krendler e il team la stanno guardando di traverso. Questo però non la spinge ad arrendersi, anzi. Lei torna in gioca convinta che Wellig potrebbe avere un codice morale rigido, soprattutto per quanto riguarda le donne, ma cosa succederà a quel punto?

