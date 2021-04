Clarice, serie tv/ Anticipazioni oggi 9 aprile: sequel del Silenzio degli Innocenti

Clarice, anticipazioni e cast primi episodi oggi, 9 aprile

La serie tv sequel de Il silenzio degli innocenti prende il nome di Clarice e debutta questa sera su Rai2. Il venerdì medical si trasforma quindi in una serata d alta tensione in cui avremo modo di vedere, in esclusiva in chiaro proprio sulla seconda rete Rai, i primi due episodi a poche settimane dal debutto americano su CBS. Il personaggio che fu di Jodie Foster nel film, sarà affidato alla giovane Rebecca Breeds mentre la storia è ambientata nel 1993, proprio un anno dopo gli eventi del film. Al fianco della Breeds, nel cast della serie, ci saranno anche Michael Cudlitz (volto noto di The Walking Dead) nel ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira di Tomas Esquivel, Kal Penn (volto noto di Dr House M.D) nei panni di Shaan Tripathi, e poi ancora un altro agente, Clarke, con il volto di Nick Sandow, l’amica di Clarice, interpretata da Devyn Tyler.

Clarice verso una nuova missione

Ma cosa raccontano gli episodi di Clarice? La serie rv americana porta sul piccolo schermo proprio la protagonista pronta a risolvere i suoi casi districandosi tra predatori sessuali e serial killer proprio per via del ‘successo’ ottenuto dopo essere stata faccia a faccia con il re dei ‘mostri’. A fare da sfondo alla sua storia ci saranno una Washington piovosa e un ambiente maschilista in cui politica e reati si intrecciano ai suoi segreti di famiglia che continuano a tenerle il fiato sul collo e che sono pronti a bussare alla sua porta. Nei primi due episodi, l’agente Starling viene chiamata ad occuparsi di un nuovo caso non prima di incontrare un analista che dovrà stabilire se l’uccisione di “Buffalo Bill” pesi ancora sulla sua psiche oppure no. Ma a convocarla sarà Ruth Martin, madre di Catherine, che, in veste di Procuratore Generale degli Stati Uniti, la vuole in una task-force contro i crimini violenti sotto la guida di Krendler.

Cosa nasconde la protagonista?

Quando un agente finisce col bussare alla porta di una comunità di recupero, toccherà a Clarice gestire la situazione affrontando un estremista pericoloso. Ad un passo dalla sua espulsione, sarà lei a trattare con il malavitoso scoprendo presto che la questione sarà pù complicata del previsto quando si troverà a fare i conti con il suo passato. Come finirà quindi? Clarice riuscirà a risolvere il caso e convincere il suo superiore a confermarla all’interno della task force o dovrà fare le valigie e tornare alla sua vita e ai suoi fantasmi? Siamo sicuri che essendo all’inizio della serie la promozione non mancherà di arrivare. Il resto lo scopriremo questa sera a partire dalle 22.00 circa.

