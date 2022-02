Clarissa avverte Medugno “Fuori facciamo i conti”/ “Giulia D’Urso? Lui ha scelto me”

Finale pungente al Grande Fratello Vip. La 42esima diretta si conclude, come sempre, con le nomination e quando in confessionale arriva Antonio Medugno, Signorini lo stuzzica, chiamando in causa anche Clarissa Selassiè. “C’è qui una ragazza che si sente un po’ tradita e trascurata, è Clarissa!” annuncia il conduttore con ironia. “Macché Clari, io ti voglio bene e ti penso sempre!” replica allora Antonio, scatenando il boato del pubblico. La Selassiè in studio è pronta a replicare: “Antonio sono scioccata! Da te! – esordfisce la minore delle Selassiè; poi lo avverte – Poi faremo i conti quando esci, non ti preoccupare. Abbi paura: ti ho graffiato una volta ma la seconda volta ti farò più male!”

Antonio Medugno/ Il mistero della fidanzata e la confessione al GF Vip: "Rapporti…"

Clarissa Selassiè lancia la stoccata a Giulia D’Urso: “Antonio ha scelto me!”

Signorini però incalza e stuzzica la ragazza: “Ma il gossip vuole che Antonio stia con Giulia, non con te!” Il riferimento è a Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne con la quale Antonio avrebbe avuto (o avrebbe ancora) una storia fuori dalla Casa. La replica di Clarissa mette però fine al botta e risposta con tanto di frecciatina a Giulia: “Amore, lui la scelta l’ha presa già prima di entrare nella Casa perché ha chiamato me”.

