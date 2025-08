Chi è Clarissa Burt, splendida attrice ed ex modella di origine statunitense. La storia d'amore con Massimo Troisi dopo l'addio a Francesco Nuti

Originaria di Filadelfia, dove è nata nel 1959, Clarissa Burt ha cominciato la sua carriera negli anni Ottanta, trasferendosi per lavoro a Milano. Proprio in Italia è diventata prima un volto delle pubblicità di diversi grandi brand e poi ha lavorato come modella per diversi anni, approdando infine in tv, debuttando anche al cinema.

Non sono mancate neppure le esperienze alla conduzione per la splendida Clarissa Burt che ad esempio nel 1992 ha condotto “Un disco per l’estate” con Pippo Baudo, conducendo più avanti anche il programma “Millennium”. Dopo un periodo di assenza, dopo diversi reality ai quali ha preso parte come La Talpa e L’Isola dei Famosi, Clarissa Burt è tornata in tv nel 2024 per prendere parte al Grande Fratello, venendo però eliminata per prima.

Clarissa Burt ha vissuto, dal 1988 al 1991, una storia d’amore importante con Massimo Troisi, uno degli attori più iconici del cinema italiano. L’amore tra i due è terminato per via dei tradimenti dello stesso Massimo, come ha raccontato a “La volta buona” la Burt. “L’ho scoperto tramite i giornali. Si parlava della sua storia con un’altra donna. Tutti lo sapevano prima di me, ma lui mi rispose ‘Tu sei pazza’. Mi ha spezzato il cuore” ha rivelato Clarissa Burt, che nonostante questo ha sempre definito Massimo Troisi come uno dei suoi amori più grandi.

Clarissa Burt, le due storie importanti: il triangolo l’amore

Tra le storie importanti di Clarissa Burt c’è anche quella con Francesco Nuti: i due si sono conosciuti e innamorati nel 1986 ma proprio dopo l’incontro con Massimo Troisi, la Burt sembra essersi innamorata dell’attore, lasciando dunque Nuti per legarsi a Troisi. “Mi lasciò e si fidanzò con Troisi, andando ad abitare nella sua villetta a cento metri da casa mia” raccontava Nuti nella sua autobiografia. Una rottura, quella con Clarissa, che Nuti non visse affatto bene, invidiando a lungo l’uomo che era riuscito a portargliela via.

