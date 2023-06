Clarissa Burt, ex fidanzata di Francesco Nuti/ “Siamo stati insieme per più di un anno. Era brillante…”

Clarissa Burt e la storia con Francesco Nuti

Dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, Francesco Nuti è scomparso ieri, 13 giugno. Al suo fianco, negli ultimi anni, c’è sempre stata la figlia Ginevra, frutto dell’amore, poi finito, con Annamaria Malipiero. Prima di incontrare quest’ultima, Francesco Nuti aveva avuto altre relazioni, tra le quali quella con Clarissa Burt. L’attore e l’attrice si conobbero durante gli anni d’oro di entrambi. Lei bellissima e lui considerato uno dei migliori rappresentanti del cinema italiano, lavorarono insieme per poi cominciare una storia d’amore durata circa un anno e mezzo.

“Io e Francesco siamo stati insieme per circa un anno mezzo. Abbiamo fatto Caruso Paskoski nell’88 e ci siamo davvero divertiti tanto. Io ero appena arrivata in Italia e Francesco è stata una delle prime persone che ho incontrato arrivata qui. Non avevo mai conosciuto una persona più brillante, più divertente di lui”, ha raccontato in una vecchia intervista la Burt.

Clarissa Burt e la fine della storia con Francesco Nuti

Clarissa Muti ha recentemente parlato della fine della relazione con Francesco Nuti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a novembre 2022. Dopo essersi detti addio, tra la Burt e Nuti non ci sono stati più contatti. A Silvia Toffanin, Clarissa ha raccontato di non aver più visto Nuti.

“Non ho contatti, vivo negli Stati Uniti ormai da 17 anni. Sono molto addolorata per lui, perla sua condizione sofferta. Io ricordo un uomo intelligente e pieno di vita, non ci si annoiava mai. Facevamo coppia già prima di girare il film, quando poi è uscito non lo eravamo più. Pensi che comprai il biglietto per andarlo a vedere ed ero io la protagonista”, le parole dell’attrice.

