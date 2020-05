Clarissa Burt, ex fidanzati/ Da Massimo Troisi a Francesco Nuti: “Intesa unica con..”

Pubblicità

Clarissa Burt ormai non si vede più in tv così assiduamente ma oggi sarà su Rai1 per il gran finale di Vieni da Me dove avrà modo di parlare della sua nuova vita di donna in carriera ma, soprattutto, della sua vita amorosa e di due importanti ex, Francesco Nuti e Massimo Troisi. Chi la conosce bene sa anche che la modella arrivata in Italia ha perso la testa per l’attore e viceversa tanto da essere definita addirittura la sua musa. I due sono stati insieme per tre anni alla fine degli anni Ottanta e di recente, facendo la madrina al Troisi Festival aveva spiegato ai microfoni di “amicidimassimotroisi”: “Massimo era un uomo speciale, è stato l’amore della mia vita…era esattamente così come lo si vedeva. Lui amava far ridere la gente, in maniera semplice e intelligente. Non era mai scontato e non voleva certo apparire a tutti i costi”.

CLARISSA BURT IN UN TRIANGOLO AMOROSO CON MASSIMO TROISI E FRANCESCO NUTI

Stesso fasciano di attore e di italianità è quello di Francesco Nuti che è stato compagno di Clarissa Burt almeno fino a quando, a suo dire, Massimo Troisi non gliela portò via. L’attore si è raccontato Sono un bravo ragazzo, la sua autobiografia. Proprio dalle pagine del suo libro ha raccontato di aver incontrato la modella nel 1986 in giro per Roma e che, dopo alcuni mesi di corteggiamento, sono andati a vivere insieme. Tutto finì quando una sera, dopo una festa nella Capitale, sono tornati a casa nella stessa auto con Massimo Troisi. Allora Clarissa Burt perse la testa per lui e dopo un mese lo lasciò andando a vivere con il suo rivale.



