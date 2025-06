Un’intervista intensa, densa dal punto di vista emotivo e soprattutto in riferimento alla varietà di contenuti; Clarissa Burt – oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo – è partita dal passato, dalla dolorosa esperienza alle prese con la violenza del padre, arrivando poi a raccontare di momenti decisamente più lieti e caratterizzati dalle numerose sfumature che riguardano l’amore. Due storie attirano la curiosità della conduttrice: con Massimo Troisi e Francesco Nuti.

Con il compianto attore partenopeo la liaison è stata anche piuttosto duratura; circa 3 anni. Clarissa Burt ha appunto raccontato come Massimo Troisi fosse pronto a compiere con lei il grande passo del matrimonio con tanto di anello regalato. “Non mi sentivo pronta; era da poco mancato mio nonno e avvertivo di dover capire ancora molte cose della vita, dell’amore”. Sul tema dei tradimenti l’attrice ha spiegato come non sia riuscita a far finta di nulla e anche quell’aspetto fu un freno ai propositi nuziali: “Volevo ridargli l’anello ma lui mi disse: ‘Tienilo come pegno d’amore’…”.

Clarissa Burt a La Volta Buona: “Francesco Nuti? Siamo stati insieme per più di un anno…”

Dolci ricordi anche in riferimento alla storia del passato con Francesco Nuti; sempre a La Volta Buona, Clarissa Burt ha raccontato: “Siamo stati insieme più di un anno”, per poi arrivare all’anedotto dell’invito mancato alla prima proiezione di un suo film, poco dopo la rottura. “Comprai lo stesso il biglietto, anche se lui non mi aveva invitata”. L’amore era però ormai finito e, come raccontato in passato, il rapporto non ha avuto un seguito negli anni a seguire: “Tra noi si era rotto qualcosa, non l’ho più visto o sentito…”.