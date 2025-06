Clarissa Burt, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato dei tradimenti di Massimo Troisi.

Il salotto de La Volta Buona mette al centro dell’attenzione forse alcuni dei temi più spigolosi in ambito sentimentale: l’infedeltà e i tradimenti. Gli ospiti in studio si raccontano nel merito delle proprie esperienze e la prima a prendere la parola è Clarissa Burt che in passato è stata legata al compianto Massimo Troisi. Un fuoriclasse sul set, forse meno nel contesto amoroso almeno stando al racconto dell’attrice. Ampiamente nota la storia dell’anello di fidanzamento rifiutato ma, alla base, c’erano i diversi tradimenti dell’attore.

“Come ho scoperto i tradimenti di Massimo Troisi? Su tutti i rotocalchi, era un sabato; comprai una rivista e vidi la foto di Massimo con un’altra donna”, inizia così il racconto di Clarissa Burt nel salotto di Caterina Balivo che poi, con un filo di rammarico, aggiunge: “Lo sapeva tutta Italia, tranne io, lei chi era? Non mi ricordo…”.

Clarissa Burt a La Volta Buona: “Ho sofferto per i tradimenti di Massimo Troisi…”

La storia tra Clarissa Burt e Massimo Troisi non ebbe ovviamente un esito felice anche perchè, come raccontato dall’attrice oggi a La Volta Buona, quell’episodio non fu l’unico caso di tradimento subito. “Quando gli ho chiesto spiegazioni lui mi ha risposto: ‘Tu sei pazza!’. Se le foto erano compromettenti? Insomma, raccontavano di una simpatia che andava ben oltre ciò che credevo”. L’attrice ha confermato di aver sofferto abbastanza per l’infedeltà di Massimo Troisi, soprattutto quando ha scoperto ulteriori altarini: “Sono stata molto male per quel tradimento, poi dopo ho scoperto che ce ne erano stati altri…”.