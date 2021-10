Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip

Se prima erano una e trina, le sorelle denominate il trio “Princess” composto da Lucrezia, Jessica a Clarissa Hailé Selassié ora sono meno trittico rispetto al passato, almeno così è sembrato a tutti gli spettatori dopo gli ultimi comportamenti di Lucrezia che è stata apparentemente scaricata da parte delle sue sorelle. Proprio Clarissa Heilé Selassié dopo un periodo polemico, soprattutto nel confronto diretto con la bella blogger e modella Soleil Sorge accusata dalla principessina di avere urtato la sensibilità dei componenti della casa di pelle scura (dal trio regale a Samy Youssef passando per Annett Stephens), ora sembra quieta, ma è solo apparenza, o forse, strategia.

Quella frase detta da Soleil Sorge a Samy e ad altri componenti della casa “Urlate come scimmie!”, alla principessina non è andata affatto giù anche se tutta quella brutta vicenda sembra ora acqua passata, soprattutto dopo le ultime nomination a sorpresa in cui il trio ha votato Amedeo Goria e non Soleil come tutti supponevano.

Rapporti familiari incrinati per le sorelle Selassié

Il problema tra Clarissa Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Lucrezia Hailé Selassié è stato creato da quest’ultima dopo l’eliminazione del modello Samy Youssef con il quale, secondo Lucrezia, Jessica avrebbe filtrato per motivi strategici. Le due sorelle Clarissa e Jessica nell’ultimo periodo sono state più confidenti del solito e questa unione sembra non essere piaciuta a Lucrezia che si sente esclusa del trio familiare. Ma il pubblico attento si è accorto di un particolare: Lucrezia confida a sua sorella Clarissa Hailé Selassié di trascorrere più tempo con Jessica perché manca la compattezza dei primi giorni. Che l’unione sia stata solo una strategia?

Anche il pubblico da casa ha colto il distacco tra le sorelle e teme che sotto ci possa essere un imbroglio con comportamenti dettati da qualche strategia. Le tre sorelle sono delle osservate speciali per pubblico da casa e in caso di una nomination è molto probabile che questo intervenga per mandarle fuori dalla casa. Il pubblico inoltre, ha più volte rimarcato di essere a favore di una separazione della triade per avere modo di conoscere meglio le principesse da sole.



