Clarissa Hailé Selassiè/ Ha rubato la scena a Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip?

La principessa Clarissa Hailé Selassiè è una delle protagoniste indiscusse della casa del Grande Fratello Vip 2021. Fin da subito è stata in grado di incantare il pubblico da casa grazie alla sua simpatia che la rende sempre pronta a strizzare l’occhiolino al pubblico da casa che già l’adora.

Appartenenti alla discendenza del re Salomone e della regina di Saba Clarissa Hailé Selassiè insieme alle sue sorelle, con le quali è in gara come un solo concorrente, sono le pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. La famiglia si è trasferita a Roma, città in cui le ragazze vivono.

La principessa Clarissa Hailé Selassiè nel mirino degli haters

Fin dal suo ingresso in casa la principessa Clarissa Hailé Selassiè si è mostrata preoccupata per i suoi capelli e in contemporanea su web sono fioccati insulti contro la sua capigliatura, esattamente come successo con Carlotta Dell’Isola durante la scorsa edizione. Nel corso della prima puntata infatti, la principessa si aggirava nervosa per la casa alla ricerca di una spazzola, il suo comportamento è stato notato da tutti, anche da Signorini che, preoccupato, ha cercato di calmarla.

Clarissa Hailé Selassiè pronta per conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip 2021

Clarissa Hailé Selassiè però, non sembra preoccuparsi sui commenti in merito ai suoi capelli, è una ragazza schietta e sicura di sé e tutto questo la rende una ragazza molto eccentrica ed esuberante e con ogni presagio in grado di conquistare, nonostante tutto, il pubblico da casa e perfino di rubare la scena alla bella Francesca Cipriani.

