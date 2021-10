Clarissa, Jessica, Lucrezia Hailè Selassié sono principesse? La storia vera/ I dubbi discendenza

Le tre sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lucrezia, che al Grande Fratello Vip partecipano attualmente come un unico concorrente, sono state presentate con il titolo di “principesse”. Nel dettaglio, stando alle informazioni emerse in occasione della loro partecipazione al reality show di Canale 5 sono state definite le pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè Selassié. Un vero e proprio titolo nobiliare, dunque, che adesso però inizierebbe a scricchiolare dopo lo scoop reso noto dal settimanale Oggi.

La vera storia delle tre sorelle Salassié e delle loro origini si tingerebbe di giallo dal momento che sarebbe ben differente rispetto a quella che finora ci è stata propinata. Sebbene il padre sia realmente nato in Etiopia, secondo il noto settimanale non avrebbe alcuna discendenza imperale. L’uomo, attualmente in carcere, nelle passate settimane sarebbe stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale dal quale sarebbe emerso il suo vero nome. Non Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié bensì Giulio Bissiri. L’uomo sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié: sulla loro origine è giallo

Come sarebbe nata, quindi, la storia del titolo di principesse affibbiato alle tre gieffine e sorelle, Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié? Stando sempre alle indiscrezioni emerse da Oggi, i reali d’Etiopia consideravano il loro nonno come “uno di famiglia” così come lo stesso padre il quale, da bambino, era solito giocare con i nipoti del Negus ed era ben voluto dalla famiglia imperiale.

Una volta fatto ritorno in Italia, l’uomo avrebbe convinto alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié a firmargli una delega chiedendo loro di chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Il padre delle tre principesse del GF Vip sarebbe inoltre riuscito anche a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope. Una storia intricata e, se fosse vera, affascinante ma che al momento non è stata smentita né confermata dalla famiglia delle tre ragazze partecipanti del reality.

