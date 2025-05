Brutta disavventura per l’ex Miss Italia Clarissa Marchese. La ragazza è stata infatti derubata per le vie di Milano, in pieno centro. Il fatto risale alle scorse ore, come ammesso dall’influencer e modella: “Ieri sembravo palesemente disperata e di fatto lo ero: il motivo è che ci hanno fottuto tutto”, ha esordito Clarissa, parlando del furto che non è avvenuto nella loro abitazione ma bensì in strada: “Ma stiamo bene. Ci hanno preso cellulare e portafoglio” le parole di Clarissa Marchese. La modella ha poi proseguito lo sfogo via social: “Ieri abbiamo passato quasi tutta la giornata a fare la denuncia al commissariato, poi vai al gestore telefonico e alla banca. In tutto questo Federico aveva dei documenti nel portafoglio perché deve subire un’operazione quindi…”.

Sempre via social, Clarissa Marchese è andata all’attacco contro l’accaduto nel capoluogo lombardo, evento che ovviamente ha scatenato la sua paura: “Mi fa rabbia sapere che c’è gente che va a fare del male all’altro e non mi venite a dire che è per disperazione”.

Clarissa Marchese e il telefono: “Devo spenderci duemila euro”

Nel bottino strappato a Clarissa Marchese nelle scorse ore era contenuto anche il cellulare che la ragazza utilizza anche per motivi di lavoro. Sui social, l’ex miss Italia si è sfogata, ricostruendo la dinamica dell’accaduto:

“E alla fine di tutto ciò sono anche partiti altri duemila euro, perché ormai un IPhone costa così. Voi direte: ‘Ti fai un altro cellulare’. Ma no, perché io con il cellulare ci lavoro, è uno strumento che uso per lavoro e quello devo prendere. E pensare che io non sono fissatissima con i modelli nuovi, il mio andava più che bene. Quindi rodimento ancora di più perché questi soldi non erano previsti” le parole di Clarissa Marchese.