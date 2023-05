Clarissa Marchese dopo il parto: “Seconda gravidanza difficile”/ “Un altro figlio? Abbiamo deciso di…”

Uomini e Donne, Clarissa Marchese dopo la nascita del figlio Christian: “Gravidanza difficile”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori per la seconda volta. Il 21 aprile 2023 è nato Christian, secondogenito della coppia nata a Uomini e Donne, che ha già una bambina, Arya. Per l’ex tronista non è stata però una gravidanza semplice, come lei stessa ha raccontato dopo il parto attraverso le pagine del magazine del dating show di Canale 5.

“La mia gravidanza è stata un po’ difficile: sono dovuta stare molto tempo a riposo, e avendo una bimba piccola non era semplice farlo.” ha spiegato Clarissa. Le emozioni belle però non sono mancate: “In questo periodo un po’ complicato da affrontare, ci ha dato tante emozioni scoprire il sesso del bambino, perché abbiamo aspettato fino ai sette mesi. In assoluto però il momento più più bello è stato quando Arya lo ha incontrato in ospedale“, ha raccontato Clarissa.

Clarissa Marchese dopo il parto: la reazione della figlia Arya e non solo

La piccola Arya ha affrontato l’arrivo del fratellino con grande gioia: “Ogni scusa è buona per prenderlo in braccio. – ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne – È come se fosse il suo bambolotto: quando esce dall’asilo la prima cosa che fa è lavarsi le mani per fare le carezze al bebè, poi gli dà i bacini. È innamorata persa del suo fratellino”.

Per Clarissa Marchese, il secondo parto è stato molto differente dal primo e per molti aspetti. “Quando è nata Arya vivevo a Miami: lì sono entrata in clinica mi sono sistemata nella stanza, i medici mi hanno fatto l’epidurale e praticamente se ne sono andati. Non ho sentito quasi nessun dolore”, ha ricordato l’ex Miss Italia. Diverse sono andate le cose per Christian: “Lui ẻ nato qui in Valdarno ed é stato un percorso un po’più lungo…per tutto il tempo del travaglio c’é stata un’ostetrica che mi ha aiutata, tanto, anche perché a questo giro i dolori del parto me li sono goduti tutti! Ho vissuto un’esperienza diversa e molto più comune, stando ai racconti delle altre mamme”. Infine, sulla possibilità di allargare ulteriormente la famiglia, Clarissa ha concluso: “No, per adesso ci fermiamo!”

