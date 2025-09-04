Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelando di aver avuto una crisi di coppia e di averla superata grazie all'aiuto ricevuto.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci stanno insieme da anni e il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne. Dopo l’avventura di Miss Italia, Clarissa Marchese ha accettato di accomodarsi sul trono di Uomini e Donne provando a cercare l’amore. Quell’amore che ha poi trovato in Federico Gregucci che ha sposato e con cui ha formato una famiglia con la nascita prima di Arya e poi di Cristian. Bellissimi, sorridenti, uniti, complici e innamorati, da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Clarissa e Federico hanno condiviso tantissimo della loro vita insieme, compreso il trasferimento negli Stati Uniti e successivamente il ritorno in Italia.

La loro è una delle coppie più belle tra tutte quelle nate a Uomini e Donne e, da quando stanno insieme, non hanno mai alimentato gossip e pettegolezzi evitando di condividere momenti fraintendibili. Come accade a tutte le coppie, anche Clarissa e Federico hanno vissuto un momento difficile di cui, però, hanno parlato solo ora.

La crisi superata di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno parlato della loro splendida storia d’amore svelando, per la prima volta, di aver attraversato un momento complicato. “Siamo stati molto fortunati a trovarci. Dal giorno zero abbiamo capito che c’era affinità tra di noi sotto ogni punto di vista. Eravamo quasi certi da subito che potevamo essere giusti l’uno per l’altra, che potevamo essere una vera coppia e creare una famiglia. Il tempo ci ha dato ragione”, ha raccontato la coppia.

Poi la rivelazione: “Dopo la nascita di Christian abbiamo attraversato un momento di crisi. Un po’ perché si erano rotti gli equilibri che avevamo creato, un po’ perché eravamo nel pieno di due traslochi. Ne siamo usciti semplicemente con la voglia di riuscire a superare ogni difficoltà. Le crisi vanno accettate. Siamo rimasti uniti nell’obiettivo di mettere al primo posto la famiglia. Il dialogo e il rispetto ci hanno salvati. Il trasferimento a Milano è stato un nuovo inizio”.