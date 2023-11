Clarissa Marchese finisce all’ospedale: “Sto davvero male”/ L’ex Uomini e Donne allarma i fan: cos’è successo

Clarissa Marchese sta male, l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne ai fan sui social

Alta tensione per l’ex partecipante di Uomini e Donne Clarissa Marchese. Apprezzata nel 2017 nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, dove ha conosciuto Federico Gregucci, con il quale è convolato a nozze. Dall’amore tra i due, sbarcati a vivere negli USA, è nata la piccola Arya e poi Christian, nato a Firenze nei mesi scorsi. Clarissa Marchese nei giorni scorsi ha accusato alcuni problemi fisici ed è intervenuta sui social per svelare ai fan cosa è accaduto nel dettaglio, dopo che la situazione si era rivelata preoccupante.

“È da più di due settimane che sto davvero male, ma mi rifiutavo di credere di stare male perché non posso permettermi di stare male. Avevo febbre alta, tosse e dolori molto forti, ma non volevo accettare di stare male, per cui ho curato i sintomi come se fosse un’influenza. Dopo oltre due settimane, però, stavo malissimo e a un certo punto non riuscivo neanche più a camminare. Così sono andata al Pronto Soccorso e la dottoressa mi ha anche sgridato perché per tutti questi giorni ho curato una polmonite acuta con del semplice paracetamolo. Non fate come me, non mettetevi mai in secondo piano”, le parole di Clarissa Marchese nei suoi video, rassicurando poi tutti sul fatto che ora si sta curando bene e che le sue condizioni sono nettamente migliorate. Una guarigione completa ancora da conquistare, ma Clarissa Marchese si sta via via riprendendo dopo lo scampato pericolo.

Clarissa Marchese e la gravidanza: “Non vedo l’ora di ritrovare il mio corpo”

Clarissa Marchese è uno dei volti più amati tra quelli usciti negli ultimi anni dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. Nei mesi scorso l’ex Miss Italia ha raccontato la sua seconda gravidanza nel dettaglio, parlando del suo rapporto con il corpo. “Non vedo l’ora di ritrovare il mio corpo così come lo avevo lasciato prima della gravidanza e adesso che sono passate 6 settimane dal parto mi rimetto sotto. Non ho grandissime aspettative e ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma io sono carica”.

L’ex tronista Clarissa Marchese, nei giorni immediatamente precedenti al parto si era mostrata particolarmente impaziente di stringere tra le sue braccia il piccolo di casa Gregucci, secondo arrivato in famiglia dopo la primogenita Arya. Clarissa pareva così convinta che potesse nascere prima del termine e, vedendo che non c’era alcun sintomo di parto imminente, aveva raccontato ai followers tutta la sua ansia e preoccupazione. Per fortuna la paura per Clarissa Marchese adesso sembra rientrata.











