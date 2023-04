Clarissa Marchese incinta del secondo figlio/ “Partorirò un piccolo gigante”

Clarissa Marchese: seconda gravidanza agli sgoccioli

Clarissa Marchese è stata una delle troniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Il suo trono, nel 2017, ha regalato grandi emozioni e si è concluso con l’inizio di una storia d’amore da favola. Dopo aver scelto Federico Gregucci, i due non si sono più lasciati. Sposati e già genitori della piccola Arya, nata nel 2022, Clarissa e Federico, tra poche settimane, diventeranno genitori per la seconda volta. Stavolta, in casa Gregucci-Marchese ci sarà un fiocco azzurro e Clarissa non vede l’ora di poter conoscere il suo bambino.

Molto attiva sui social dove condivide tantissimo della sua vita mostrando, spesso, anche i momenti che trascorre con la figlia Arya, nelle scorse ore, l’ex tronista ha svelato qualche dettaglio in più sulla seconda gravidanza, ormai agli sgoccioli. Il pancione di Clarissa è super evidente e il parto non dovrebbe essere così lontano come ha fatto sapere lei stessa.

Clarissa Marchese svela i dettagli della seconda gravidanza

Rispetto alla prima gravidanza, la seconda ha riservato qualche piccolo problema in più a Clarissa Marchese che, tuttavia, è riuscita a superare tutto ed ora aspetta solo la data del parto che potrebbe arrivare prima del previsto considerato il peso che il bambino ha già raggiunto. Clarissa, infatti, ha svelato che il bambino che aspetta ha raggiunto i 3,70 kg, lo stesso peso della loro prima figlia al momento della nascita.

“Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“, ha commentato ironicamente svelando che il piccolo, al parto, potrebbe superare tranquillamente i 4 kg. Il momento del parto, dunque, arriverà prima del previsto?

