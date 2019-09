Clarissa Marchese incinta di Federico Gregucci/ Annuncio dopo le nozze: “Saremo in 3”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sono in attesa del loro primo figlio. La coppia, dopo essersi conosciuta e innamorata nel corso del trono classico di Uomini e Donne, ha avuto modo di regalare agli estimatori una vera favola d’amore, sposandosi a maggio di questo anno con polemica al seguito. Clarissa e Federico si sono sposati nel duomo di Capua con un magnifico ricevimento in una struttura extra lusso a Caserta. La loro storia d’amore è nata nel 2016, proprio davanti alle telecamere. Dopo essersi pazzamente innamorati, sono arrivati anche all’altare e adesso aspettano un bebè. Le nozze, essendo state ricchissime di sponsor, sono finite al centro delle critiche, con risposta poco appropriata da parte dell’ex tronista. “1 secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie anche rispetto ad una cosa così bella come il matrimonio. – aveva esordito Clarissa – Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav…”. Questo post di risposta quindi, ha generato ancor più malcontento e critiche.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un figlio

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti (e più precisamente a Miami) e le nozze, Clarissa Marchese e Federico Gregucci attendono il primo figlio: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!). #LoveCreatesLove”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne condividendo uno scatto su Instagram con il marito che le bacia il pancino. Anche il calciatore ha postato la stessa immagine: “Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella! Presto saremo in tre. #noi #marchesucci #family #love #baby #tiamo #life”. Tantissimo l’entusiasmo online da parte degli estimatori. Molti commenti anche dai colleghi di trono e dagli amici che condividono con loro la vita di influencer, tra sponsorizzazioni e “beveroni” che strizzano l’occhio al tè detox.

