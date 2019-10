Clarissa Marchese incinta: “Sarà una femminuccia!”/ Uomini e Donne: l’annuncio!

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Clarissa Marchese ha annunciato di essere incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne e suo marito Federico Gregucci sono in dolce attesa e oggi, attraverso i rispettivi profili Instagram, hanno annunciato il sesso del bambino. “È una femminuccia!” hanno ammesso con grande gioia, abbracciandosi e baciandosi per l’emozione. Una notizia che ha scatenato tantissimi commenti dei fan che da giorni aspettavano di sapere se sarebbe stato un maschietto o una femminuccia. Eccone alcuni: “Che bello, avrai una bambina e sarà sicuramente bellissima come te!”; e ancora “Ma che magnifica notizia. Tanti complimenti a te e Federico , sarete due genitori meravigliosi”. Una grandissima gioia, dunque, per la coppia, che non si aspettava tuttavia di avere un bambino così presto.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci presto genitori di una bambina

Lo ha raccontato proprio Clarissa Marchese qualche giorno fa su Instagram, quando ha svelato come Federico Gregucci ha scoperto che sarebbe arrivato un bambino ad allargare la loro famiglia. “Mentre Federico era all’oscuro di tutto questo ho fatto due test, ma non si capiva bene e sono andata a fare le analisi. Era il 10 luglio, poi l’ho comunicato a Fede e alla mia famiglia, è stato uno dei momenti più belli della mia vita.” ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi ha aggiunto “Ero molto stanca e avevo il fiato corto, con i tre gradini per arrivare a casa mi dovevo sedere perché non avevo più fiato. A parte questo, qualche nausea all’ora dell’aperitivo. Sono fortunata perché sto fisicamente bene.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA