Possibile novità nella casa del Grande Fratello, Clarissa Marchese potrebbe presto una nuova concorrente del reality di Simona Ventura o più tardi di quello di Signorini. O almeno, la ragazza ha deciso di parlare di questa ipotesi in vista del futuro, soffermandosi anche sul suo compagno di vita Federico Gregucci: “Per me sarebbe una sfida quasi impossibile, ho uno spirito di adattamento pari a zero e il mio carattere è lontanissimo dalle dinamiche di questi programmi. Federico, invece, lo vedo più adatto a L’Isola” le parole dell’ex volto di Uomini e donne su Canale Cinque. Appare difficile dunque ipotizzare la presenza della ragazza in uno dei reality di casa Mediaset, dopo averla vista partecipare al dating show di Mediaset.

Riguardo all’amore, la bella Clarissa Marchese ha confidato come nella vita serva una buona dose di fortuna per incontrare la persona giusta, con la quale magari ipotizzare di costruire qualcosa: “La verità è che serve tanta fortuna nel trovare la persona giusta. Uomini e Donne è solo un’opportunità per incontrare qualcuno, se lo fai con il cuore aperto e con la voglia autentica di innamorarti” ha detto la donna in una intervista concessa tra le colonne del magazine Mio.

Clarissa Marchese e la crisi con Federico Gregucci

Sempre tra le pagine del magazine Mio, Clarissa Marchese ha raccontato anche le tappe complicate vissute al fianco di Federico Gregucci, come inevitabile che fosse. “In nove anni è normale attraversare momenti di difficoltà e di forte stress.

Il più complicato, senza dubbio, è stato dopo la nascita di Christian. L’arrivo di un secondo figlio ha inevitabilmente scosso gli equilibri che avevamo costruito tra me, Federico e Arya” ha ammesso Clarissa Marchese confessando gli ostacoli incontrati dopo la nascita del secondogenito.

