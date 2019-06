Clarissa Marchese Vs gli haters dopo il matrimonio/ “Critiche? Vi vestite dai cinesi”

Dopo il bel tempo arrivano sempre le nuvole e lo stesso è successo a Clarissa Marchese che in questi giorni è passata dalla diretta di Uomini e donne alla Tenuta San Domenico in Campania per il suo matrimonio con Federico Gregucci. Nei giorni scorsi sono molti coloro che hanno riservato sui social commenti, più o meno carini, sulle nozze ma anche sugli abiti, sulla location e sulla voglia dei due sposi di condividere tutto su un sito ad hoc che ha mostrato la cerimonia, e non solo, come in una sorta di film. Anche in questo caso però non sono mancate critiche pesanti proprio come successe all’epoca per i Ferragnez, anche se il risultato è stato molto diverso. Dopo giorni di silenzio e di scatti che hanno portato sui social l’amore e la condivisione di questo momento romantico e sacro, la bella ex tronista si è data poi alla pazza gioia rispondendo agli haters che l’hanno presa di mira in questi giorni.

LO SFOGO DI CLARISSA MARCHESE SUI SOCIAL

Clarissa Marchese ha fatto notare a tutti che non si può essere critici di moda quando ci si veste dai cinesi (“vi vedo con le vostre magliettine da 1,50 euro prese dai cinesi”, scrive la tronista) ma che nemmeno tutti si possono permettere quello che ha fatto indossato lei. Certamente la tronista non ha dimenticato che se tutto questo è stato possibile e che la sua vita a Miami lo è, è soprattutto grazie a coloro che la seguono e che in questi anni l’hanno amata sin da quando l’hanno vista sul trono di Uomini e donne, ma è davvero accettabile uno sfogo del genere? Il web si spacca e se qualcuno la difende, altri si sono dati già alla fuga facendo calare il numero dei seguaci sui social della bella Clarissa che ha perso già circa 3000 followers, almeno fino alle prime ore di questa mattina. Ma cosa ha scritto di così grave Clarissa Marchese? La bella tronista dal sorriso puro e sincero si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui scrive: “1 secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie anche rispetto ad una cosa così bella come il matrimonio. Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav… Sapete cosa? Anche a me mi passa per la testa “io boh” quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante ma poi mi dico, non tutte possono, e al di là di tutto, anche se non mi piace, l’unica cosa che mi sento di dire alla persona che sta vivendo il suo giorno più bello è “Sii felice, siate felici, siate bellissimi perché vi amate e si vede”. Giusto un consiglio di educazione per voi perché l’essere gentili, sempre, ripaga. Ve lo dice una che comportandosi sempre bene ha ottenuto tanto dalla propria vita… provateci, magari vi succede lo stesso!“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA