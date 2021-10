Clarissa Selassié, Ainett e Jo Squillo Vs Signorini/ “Soleil? Tutto programmato!”

La Casa del Grande Fratello Vip 2021 è ormai spaccata in due. Anche dopo la diretta di ieri si continua infatti a discutere di Soleil Sorge e del suo “Urlate come scimmie”, da alcuni interpretato come un attacco razzista. Il comportamento di Alfonso Signorini e delle opinioniste viene aspramente criticato da coloro che hanno accusato Soleil, in primis da Samy, Ainett e Clarissa Selassié.

Il primo è finito in nomination e, in camera, ha ammesso di essere anche felice qualora uscisse: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire”. Ainett Stephens ha fatto allora seguito alle parole del modello, sbottando: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination”.

Dalla parte dei ragazzi anche Jo Squillo e Raffella Fico. La prima ha infatti dato ragione alle supposizioni della seconda sulla puntata: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”. Stando a quanto si legge sul sito di Biccy, è stata Clarissa Selassié a sbottare contro più persone. “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? – ha esordito, facendo riferimento a Soleil – Dobbiamo forse leccarle il c**o? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte”. Si è poi rivolta a Nicola Pisu, che è invece un amico della Sorge, dicendogli: “Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, insultato, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita dal cuore, io non la perdono. Io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti“. Lui ha infatti confermato la sua versione, parlando di un’esagerazione nei confronti dell’amica.

