Clarissa Selassiè/ “Al Gf Vip c’è gente a cui puzza l’alito e con la muffa sui piedi”

Clarissa Selassiè torna ad animare la casa del Gf Vip 2021 con nuove dichiarazioni pungenti. Questa volta nel mirino della “principessa” è finita Delia Duran, che pochi giorni fa, parlando con Nathaly Caldonazzo, aveva sparlato di Jessica: “Tra me e lei non c’è feeling – aveva detto, così come catturato dalle telecamere del Gf Vip – io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!“. Parole che sono state condannate da moltissimi utenti della rete e fan di Jessica, e che hanno fatto ovviamente sbottare proprio Clarissa Selassie.

Durante una diretta live sui social, un fan le ha chiesto cosa ne pensasse proprio delle dichiarazioni della moglie di Alex Belli, e lei ha replicato: “Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle. Meglio le ascelle che l’alito come altri. Certi si lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto”.

CLARISSA SELASSIE’: “DI QUELLO CHE HA DETTO DELIA NON MI FREGA NULLA”

Quindi Clarissa Selassiè ha proseguito: “Quindi? Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me. Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso – conclude la principessa ribadendo il suo pensiero – c’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio! Ok?”.

