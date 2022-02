Clarissa Selassiè: “Antonio Medugno? Non siamo fidanzati, ma…”/ E su Giulia D’Urso…

Clarissa Selassiè, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, parla della frequentazione con Antonio Medugno, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2021. “Ci siamo conosciuti perchè avevavmo delle conoscenze in comune. Abbiamo un bellissimo rapporto. Non siamo sicuramente amici, non siamo neanche fidanzati perchè ci dobbiamo ancora conoscere e dobbiamo capire tante cose”, ha spiegato Clarissa. “E’ un ragazzo a cui tengo tantissimo, lo supporto perchè ho conosciuto la persone che è e vi posso dire che non ho motivo di dubitare di ciò che lui mi ha detto e dimostrato e nella casa mi sta dimostrando le promesse che ci siamo fatti. Non credo ad una parola di quello che mi dice la gente su di lui“, aggiunge la Selassiè.

Negli scorsi giorni, tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D’Urso, sui social, aveva fatto intuire di aver avuto una frequentazione con Antonio Medugno nello stesso periodo di Clarissa. Ai microfoni di Casa Chi, Clarissa ha replicato anche a Giulia.

Clarissa Selassiè è sicura del rapporto che ha con Antonio Medugno. “Se ci sono terze persone potevano parlare prima perchè io e Antonio abbiamo anche postato delle foto insieme quando abbiamo cominciato a frequentarci. Mi sembra abbastanza folle farlo adesso solo perchè lui sta in televisione” – chiarisce l’ex gieffina.

E su Giulia D’Urso aggiunge: “Giulia non la conosco. Non ho problemi con lei. Non l’ho mai vista dal vivo, non ci ho mai parlato, non ci siamo mai scritte. Ho sempre odiato le donne che devono entrare in competizione o litigare per un uomo”, afferma. “Se lei mi tagga su Instagram vuol dire che vuole solo visibilità. Poteva chiedere il mio numero in giro o scrivermi direttamente e affrontare la cosa con più maturità invece che fare il post su Instagram per fare un po’ di scalpore”, conclude la Selassiè.





