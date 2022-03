Clarissa Selassiè attacca Davide Silvestri “Persona fallita”/ “Si è studiato tutto”

La diretta del Grande Fratello Vip del 3 marzo 2022 è stata caratterizzata da un’accesa discussione tra Lulù Selassiè e Davide Silvestri. Parole molto forti quelle volate tra i due, che hanno scatenato anche le disparate reazioni del pubblico. Anche Clarissa Selassiè, in una diretta tenuta su Instagram poche ore fa, ha commentato l’accaduto, accusando duramente Davide per il suo comportamento.

La minore delle sorelle Selassiè è infatti arrivata ad accusare il gieffino di essere totalmente falso e non solo: “È come se Davide prima di entrare si fosse studiato il percorso, il personaggio, come si doveva comportare e quello che doveva dire. – ha dichiarato Clarissa, tuonando ancora – Oggi infatti ne abbiamo la prova concreta perché, a parte sputare della lattuga e fare l’iguana non fa altro.”

Clarissa Selassiè, accuse pesanti a Davide Silvestri: “Persona fallita”

Non è l’unica pesante accusa lanciata da Clarissa Selassiè a Davide Silvestri. Dopo aver più volte sottolineato che “è un uomo di 40 anni” e che, dunque, non dovrebbe rivolgersi ad una ragazza di 23 anni in questo modo, la Selassiè ha concluso dicendo: “È veramente il comportamento di una persona fallita”. Ricordiamo che questo attacco nasce dopo le accuse reciproche che Lulù e Davide si sono scambiati durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Davide, in particolare, ha detto: “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle”. E ancora: “È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù. Credo che soffra molto sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare al posto suo”. Parole che hanno creato tra i due una rottura insanabile.

