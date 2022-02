Clarissa Selassiè attacca Delia Duran “Fai star male le donne”/ “Ti ho difesa, ma…”

Dopo lo scontro in diretta durante la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 tra Jessica Selassiè e Delia Duran, Clarissa Selassiè rompe il silenzio e, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, punta il dito contro la modella venezuelana, rea di aver provato a baciare Barù per colpire Jessica che le avrebbe parlato alle spalle. Clarissa Selassiè che, durante il televoto per decidere la prima finalista aveva sponsorizzato Delia che ha poi battuto al televoto Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, fa un passo indietro e attacca apertamente la modella venezuelan.

Clarissa non nasconde di essere infastidita per l’atteggiamento che Delia ha assunto nei confronti di Jessica e, tra le tante cose, accusa la modella di trattare male le donne e di essersi mostrata “vittima” senza esserlo realmente.

Le parole di Clarissa Selassiè contro Delia Duran

Clarissa Selassiè torna a parlare delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2021, dopo la quarantunesima puntata, e lo fa con un post diretto e senza filtri contro Delia Duran. “Mi dispiace vedere donne come Delia che si proclamavano così tanto vittime, e soprattutto lo hanno fatto credere a tutta Italia inclusa me. Io che sono stata la prima a supportarla da fuori perchè credevo lei fosse realmente una donna delusa e ferita dal proprio uomo, quando poi ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far stare male altre donne”, ha scritto la più piccola delle sorelle Selassiè.

“Altro che solidarietà femminile. Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni. Ricordatevi: l’Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate”, ha concluso.

