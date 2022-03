Clarissa Selassiè avverte Jessica: “Barù mi confonde”/ “Non capisco come…”

Clarissa Selassiè analizza il

Clarissa Selassiè è tornata ospite di “Casa Chi“, la live-stream disponibile sull’account Instagram del magazine settimanale “Chi”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha risposto con la consueta simpatia alle domande dei giornalisti Rosalinda Cannavò, Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. In particolare, la princess (fake?) si è soffermata sul rapporto tra la sorella, Jessica, e Barù Gaetani, particolarmente vicini nell’ultimo periodo all’interno della casa di Cinecittà: “Come lo vedo Barù? Lui mi confonde e non lo capisco come personaggio. So che è buono e non vedo mai malizia in quello che fa. Credo che lui sia una persona buona. L’interesse credo che esista ma ogni volta lo mettono in soggezione. Poi subentra il disagio. Lui non vuole l’amore sotto le telecamere ma non credo la stia usando. Lo vedo alla mano…speriamo!”.

Clarissa Selassiè "un calciatore fidanzato mi scrive..."/ "Chi è? Gioca nell'Inter e..."

Clarissa Selassiè rivela il passato della sorella, Jessica

Clarissa Selassiè, intervistata dai giornalisti “Chi” durante la live-stream “Casa Chi” ha palesato alcuni tratti significativi che contraddistinguono sua sorella maggiore: “Jessica da tre anni non ha interesse nei confronti di un ragazzo. Lei vuole innamorarsi e cerca l’amore. Non le interessa il divertimento, vuole la relazione e un uomo che la supporta pure moralmente. Ma è un suo modo di essere, lei è così perché il suo carattere l’ha resa in questo modo”. Successivamente, Clarissa Selassiè ha anche espresso la sua opinione circa il ruvido diverbio capitato: “Come vedo la questione Nathalie e Basciano? Io l’avevo anche difesa lei. Ad oggi mi ricredo perché non mi è piaciuto l’attacco che ha fatto alle mie sorelle, zero gratitudine nei confronti di Jessica soprattutto. Io so chi sono i personaggi che comandano in casa e non è certamente mia sorella”. Insomma Nathalie Caldonazzo non sembra essere entrata nella grazie di Clarissa Selassiè: “Nathalie non mi piace. Lei sa di avere fatto una pessima figura ma succede, non tutti siamo perfetti… dai”.

