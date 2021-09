Clarissa Selassiè boccia Samy Youssef/ “E’ inesistente”, il duro attacco a Soleil

Clarissa Selassiè ha rivelato che con Samy Youssef non potrebbe mai nascere l’amore. Parlando con Amedeo Goria e Davide Silvestri, Clarissa Selassiè ha sottolineato di non essere interessata a nessuno: “Io e Samy no mai, non mi piace. Un bel ragazzo ma è troppo egocentrico, poi a me piace un uomo non perfetto. Se entreranno altri concorrenti”. Clarissa ha rimarcato la sua posizione forse consapevole del fatto che qualcuno aveva iniziato a sospettare di un feeling particolare con Samy: “Non sto qui a cercare il fidanzato”.

Eppure molti utenti del web hanno rivelato che le tre sorelle Selassiè avrebbero fatto un accordo per creare fine dinamiche amoroso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un utente su Twitter ha scritto: “Si sono organizzate con chi provarci. Hanno scritto bene il copione. Jessica ha detto a Clarissa che la vedrebbe bene con Samy e Lulù con Manuel. Clarissa, però, ha detto che ha fatto promesse fuori”. Secondo molti, le tre sorelle avrebbero messo su un piano per restare al centro dell’attenzione ottenendo maggiore visibilità.

Clarissa Selassiè sferra un duro attacco a Soleil Sorge: “E’ un fantasma, inesistente”

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti tra Clarissa Selassiè e Sophie Codegoni. Clarissa rivela a Sophie di esserci rimasta male dopo l’ultima puntata: “Ci sono rimasta male perché hai preferito passare il tuo tempo con Soleil invece che con me”. Clarissa ha voluto specificare che il suo obiettivo non era di fare strategie contro Soleil: “Ci tengo a me stessa e alla mia immagine e non mi va di passare per una persona falsa e doppiogiochista”.

Sophie ha poi spiegato il suo punto di vista confidando a Clarissa di essere rimasta male per il comportamento tenuto da lei e dalle altre due sorelle. Dopo aver ascoltato le sue parole, Clarissa è tornata all’attacco contro Soleil: “Per me Soleil è il fantasma della Casa, è inesistente. Il suo personaggio è creare dinamiche. A me non interessa avere a che fare con questa persona, né qui dentro né fuori”. Come replicherà Soleil a queste forti affermazioni?

