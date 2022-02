Clarissa Selassiè contro Soleil Sorge/ “Si sente la regina e cerca clip. Delia…”

Clarissa Selassiè contro Soleil Sorge nell’intervista rilasciata a Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò. Dopo aver raccontato i dettagli della sua frequentazione con Antonio Medugno, Clarissa parla della finale del Grande Fratello Vip che si svolgerà il 14 marzo svelando chi vorrebbe vedere tra i finalisti e lanciando, così, una frecciatina a Soleil Sorge. Delia Duran potrebbe essere la prima finalista del GF Vip 6 se dovesse battere al televoto Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro, nella casa dal primo giorno.

La possibilità che Delia sia la prima finalista della sesta edizione del reality show ha fatto torcere il naso ad alcuni fan del programma, ma anche ai concorrenti che hanno varcato la porta rossa lo scorso 13 settembre. Su tale questione, Clarissa ha espresso la propria opinione lanciando una frecciatina a Soleil e porgendo una mano proprio a Delia.

Clarissa Selassiè: “Delia in finale? C’è gente che la merita di più, ma…”

Sulla possibilità che Delia Duran possa essere la prima finalista del Grande Fratello vip 2021, Clarissa Selassiè ha detto: “Io avrei voluto vedere in finale Gianmaria, Aldo e Manuel. Ho trovato molto più speciale il loro percorso. Vorrei vedere in finale anche le mie sorelle e Miriana quindi sicuramente ci sono persone che meritano la finale di più rispetto a Delia però Delia è un mese che è nella casa e non ha mai cercato di creare litigi a differenza di altre persone pur di avere clip”.

“Facciamo i nomi”, commenta la giornalista. “Tipo Soleil che ha sempre un modo arrogante di rapportarsi con le persone. Sta sul piedistallo, si sente la regina e adesso, dopo mesi, anche la gente intorno a lei se ne è accorta e proprio contro Soleil ho spinto Delia perchè era un modo per farle capire che il suo comportamento non piace”, ha concluso.





