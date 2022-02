Clarissa Selassié dedica di San Valentino a Jessica e Lulù/ “L’amore siete voi”

Clarissa Selassié del Grande Fratello Vip nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, ha fatto una bellissima dedica d’amore alle sorelle Jessica e Lulù ancora rinchiuse nella casa del GF VIP. La più piccola delle Selassiè ha deciso di pubblicare una foto in compagnia delle due sorelle Jessica e Lulù dedicando loro un dolce pensiero nel giorno di San Valentino. “Oggi si celebra l’amore e per me l’amore siete voi” – esordisce così la piccola di casa che prosegue dicendo -“mi riempite il cuore d’amore e felicità tutti i giorni siamo una cosa sola e senza di voi mi sento sempre più sola. Siete indispensabili veramente le mie uniche migliori amiche per la vita. Mi fate sentire la persona più amata del mondo e a me bastate voi. Siete le mie stelle nel cielo che brillano dentro di me”.

Clarissa Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GF Vip censura: il web...

Che dire una dedica d’amore vera e propria che Clarissa ha voluto fare alle sue amate sorelle.

Clarissa Selassié difende Lulù Selassiè: “è molto vulnerabile”

Clarissa Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, da quando è uscita dalla casa difende le sorelle Lulù e Jessica in ogni occasione. In particolare ha preso la difesa della sorella Lulù quando ha avuto una reazione inaspettata all’interno della casa. “Lulù quando ha una reazione viene sempre giudicata e messa sotto una luce negativa solo perché è lei. Quando una ragazza di 23 anni dimostra di non essere perfetta e avere insicurezze come ogni donna, allora sono capricci. Sono disgustata e mi dissocio completamente da questo pensiero, perché da quello che vedo, purtroppo ci sono persone che non hanno la sensibilità e non capiranno mai le persone fragili e soprattutto insicure” – ha detto Clarissa.

Clarissa Selassiè/ “Al Gf Vip c'è gente a cui puzza l'alito e con la muffa sui piedi”

Non solo, la Selassiè ha anche aggiunto: “non siamo tutti dei bulli che sanno solo comunicare con terrorismo psicologico. Soprattutto Lulù da donna innamorata è ancora più vulnerabile perchè nonostante il gioco e il contesto televisivo non ha il suo fidanzato non che la sua metà e persona che la faceva stare meglio al mondo. Sono stufa di sentire costantemente gente attaccare e criticare Lulù solo perché è lei, andiamo a criticare magari i teatrini della gente o i bulli all’interno di un programma grazie”.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè Vs Soleil "Grave ciò che ha fatto con Alex"/ "Scop*re e limonare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA