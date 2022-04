Clarissa Selassiè. dedica speciale a Lulù e Jessica/ “Ti proteggerò sempre…”

Clarissa Selassiè e la dedica speciale alle sorelle Lulù e Jessica

Clarissa Selassiè ha un rapporto molto stretto con le sorelle Jessica e Lulù. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha cementato ancora di più il loro rapporto. In questi ultimi giorni, Lulù sta vivendo un periodo delicato dal punto di vista sentimentale. E’ stato un colpo a ciel sereno l’addio con Manuel Bortuzzo che ha annunciato la separazione da Lulù con un comunicato Ansa. Lulù può contare però sul supporto di Jessica e Clarissa che proprio nelle scorse ore ha voluto mandare un messaggio alle sue sorelle. A Lulù ha voluto mandare un sostegno in questo momento difficile: “Per me sei tutto, la mia fatina che non smetterò mai di amare. Ti proteggerò sempre e il mio cuore sarà sempre aperto e pronto a darti l’amore che ti meriti”.

Poi ha dedicato un altro messaggio alla sorella Jessica postando una foto che le è stata scattata da Alex Belli durante un servizio fotografico: “E poi lei? Ma questa donna qui? Fa sul serio, cioè… è troppo! Jessy, there aren’t enough words to express how musch you mean to me! (Jessy, non ci sono abbastanza parole per esprimere quanto sei importante per me!”, ha scritto. Parole che sottolineano il legame e la vicinanza di Clarissa ad entrambe le sorelle. Nella casa del Grande Fratello Vip, Clarissa si è spesso scontrata con Lulù e Jessica ma i battibecchi che ci sono stati non ha intaccato il loro rapporto.

Clarissa Selassiè e Sophie Codegoni sono ai ferri corti. Le due ragazze si sono allontanate dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Nel corso della serata di giovedì 21 aprile 2022, alcuni ex inquilini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sono rivisti per cenare insieme. Stiamo parlando di Sophie Codegoni ed il fidanzato Alessandro Basciano, Lulù Selassié ed il partner Manuel Bortuzzo, Jessica Selassié e Gianluca Costantino. Ai fan non è sfuggito il dettaglio dell’assenza di Clarissa Selassiè. Probabilmente, Clarissa non era presente all’uscita degli ex gieffini a causa di Sophie.

Quando Sophie era ospite a Verissimo, aveva dichiarato che i rapporti con la principessa si erano incrinati: “Mi sono sempre tolta tutti i sassolini in realtà. Ma pensandoci bene, una volta uscita dalla Casa, la scoperta dei commenti di Clarissa Selassié nei miei confronti mi ha fatto rimanere male. Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava Sofinta nelle dirette non mi è piaciuto. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei”, aveva rivelato.











