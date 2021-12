Clarissa Selassiè difende Lulù/ “Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel”

Clarissa Selassiè ha difeso la sorella Lulù. Ospite del GF Vip Party, Clarissa ha manifestato il suo disappunto nei confronti degli altri inquilini per il comportamento avuto nei confronti della sorella Lucrezia. Clarissa ha infatti fatto notare: “Lei è sempre stata colpevolizzata dal gruppo in Casa. Ogni loro problema era colpa di Lulù anche se a volte non lo era”. Clarissa Selassiè ha poi parlato del rapporto che si è creato all’interno della casa tra Lulù e Manuel Bortuzzo. La ragazza non ha speso parole tenere nei confronti del nuotatore. E’ infatti convinta che Lulù debba allontanarsi da Manuel: “Sicuramente ha comportamenti infantili, errare è umano. Ma quando sbagliava lei era una tragedia greca. Le si diceva che era viziata perché era una principessa. Vedevo molta invidia in questo. Mi auguro che lei lo abbia capito anche perché conoscendola so che si è stufata di essere sempre presa di mira. Sarebbe bello mostrare al pubblico che lei ha la capacità di fare il suo percorso da sola senza tornare sempre su questa pseudo conoscenza. Spero che lei lo abbia capito è che si possa godere il suo percorso. Lulù se l’affronta in modo positivo riesce a rimanere da sola. Pensando di poter dimostrare chi è con i suoi pregi e i suoi difetti. Se non ha nessuno però no. È una ragazza buona e dolce e si vede subito, poi ha una comicità innata. Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel”. In diretta però Clarissa aveva asserito che le sarebbe piaciuto se finito il reality Lulù e Manuel fossero rimasti in ottimi rapporti: “E’ sempre bello restare in contatto con chi hai condiviso un’esperienza di vita”.

Clarissa Selassiè ha poi espresso il suo parere in merito alla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. La principessa ha rivelato che la loro relazione sembrerebbe più vera rispetto a quella che l’attore avrebbe con Delia Duran : “Alex e Soleil non parlano con nessun altro nella Casa. Cioè c’eravamo anche noi alla fine. Credo che sia più di un flirt, come se lui si sia infatuato al massimo. Voi da casa avete capito tutto. Non so adesso se si piacciono perché tutti e due vogliono quello che il Gf può dare, ma penso che Soleil sia confusa perché ha una persona fuori a cui tiene. Ha molta attrazione fisica per Alex. Lui è infatuato al massimo. Non vedo finzione a livello di attrazione, poi magari Alex esaspera le frasi, è un po’ teatrale. C’è più amore tra Alex e Soleil che tra Alex e Delia. Ho visto un bacio più passionale e con più voglia con Sole che con Delia”.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Clarissa si è sfogata contro Giucas Casella e Katia Ricciarelli: “Sono sconvolta dal tradimento di Giucas. Sì quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”.

