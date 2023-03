Clarissa Selassiè, dopo il GF Vip arriva il debutto musicale/ A breve il primo singolo

Clarissa Selassiè, dopo “Love You Less” arriva la firma per un’etichetta discografica

I reality televisivi così come i talent show spesso sono un trampolino di lancio verso la scoperta di nuovi talenti e volti del mondo dello spettacolo. Dopo essersi messa in mostra nella precedente edizione del GF Vip, Clarissa Selassiè sembra essere sulla strada giusta per realizzare uno dei suoi sogni raccontati proprio nel corso dell’esperienza. La principessa infatti, dopo i primi accenni in autoproduzione, avrebbe firmato il suo primo contratto con un’etichetta discografica.

Già nel corso dell’esperienza al GF Vip Clarissa Selassiè si era messa in mostra con il suo talento canoro ma le porte del mondo della musica sembravano solo un miraggio per la giovane. Lo scorso mese di settembre ha iniziato però a muovere i primi passi con il brano Love You Less; il singolo autoprodotto ha riscosso un discreto successo anche grazie al supporto del vocal coach Davide Papasidero. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, per Clarissa Selassiè sarebbe ora arrivata l’occasione di poter collaborare direttamente con un’etichetta discografica.

Il sogno di Clarissa Selassiè di farsi largo nel mondo della musica sarebbe ad un passo; il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti riportato la notizia secondo la quale un’etichetta discografica avrebbe appunto proposto un contratto all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Chiaramente, la giovane non si è lasciata scappare l’opportunità e prossimamente è prevista l’uscita del suo primo singolo che potrebbe dunque essere il preludio all’album d’esordio nel panorama musicale.

Prima dell’indiscrezione del settimanale Chi sul futuro musicale di Clarissa Selassiè, la principessa aveva già avuto modo di tornare alla ribalta proprio griaze al Grande Fratello Vip. La giovane si era infatti resa protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto Andrea Maestrelli; alcune settimane fa si è presentata fuori dalle mura di Cinecittà per lanciare un messaggio al ragazzo: “Sono pazza di te, ti aspetto fuori!”. Clarissa Selassiè ha poi raccontato a Biccy.it un particolare aneddoto riferito proprio al concorrente del GF Vip. “Ci conoscevamo da tanto, lui andava a scuola con Lulù ma non ci eravamo mai calcolati: ora però mi sono dichiarata, è un ragazzo bravissimo ed è proprio bono“.











