Clarissa Selassié dura replica ad Alfonso Signorini/ “Chi difende Katia è come lei”

Alfonso Signorini difende Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6. Entrata in studio, la cantante lirica è stata intervistata da Alfonso Signorini che le ha mostrato un post di Clarissa Selassié: “Vaff******, esci brutta strega…”. Tra la Ricciarelli e la giovane principessa i rapporti non sono mai stati idilliaci, ma nell’ultimo periodo Clarissa ha molto criticato Katia per gli atteggiamenti avuti nei confronti delle sorelle Lulù e Jessica. “Questa è un post che mai avrei voluto vedere e voglio far capire che certe maleducazioni non possono tollerare…”, ha detto il conduttore, prendendo le distanze dagli insulti della piccola Selassié. E ha aggiunto, rivolgendosi direttamente a Clarissa, assente in studio per motivi personali: “Ti voglio bene, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto…”. Katia Ricciarelli, invece, si è limitata a dire: “Povertà di cervello non è dotata di intelletto…”.

Clarissa Selassiè insulta Katia Ricciarelli "Vaffanc*lo brutta strega"/ Signorini furioso "è inaccettabile"

Clarissa Selassié risponde alle critiche di Alfonso Signorini

Le parole di Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli sono ovviamente arrivate anche a Clarissa Selassié, che sui social ha festeggiato l’eliminazione della cantante lirica: “Festeggerò annualmente questa data. Godo alla faccia tua! Razzista. 24 febbraio 2022 data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e sopratutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito. E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come lei”. A seguito delle accuse di maleducazione ricevute da Alfonso Signorini per i suoi post contro Katia Ricciarelli, Clarissa ha replicato senza mezze misure, chiamando anche in causa la produzione del reality: “Certe cose, da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico, perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona, non lo permetterò mai più. È imbarazzante. Il mio pensiero rimano lo stesso e vi asciutto che in tanto la pensano come me se non tutti”. Nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip Katia e Clarissa avranno modo di chiarire?

