Clarissa Selassié e il mutanda-gate al Grande Fratello Vip/ Trovate sporche nel lavandino della cucina…

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, una delle protagoniste è stata sicuramente Clarissa Hailé Selassié, da cui è uscita immune insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia. Nei giorni scorsi Clarissa ha espresso la sua perplessità sulla divisione in gruppi di lavoro per adempiere alle faccende domestiche. Secondo la principessa, infatti, alcuni gruppi sono sbilanciati, soprattutto quelli formati unicamente. Dopo una cena, Clarissa ha proposto ad alcuni gieffini di fare un cambio per facilitare il lavoro di tutti, Davide Silvestri e Nicola Pisu hanno chiesto di poter rimanere con Alex Belli. Gianmaria Antinolfi, invece, ha replicato a tono facendo infuriare la principessa etiope: “Siamo tre donne, non riesco a lavare quaranta piatti da sola voi siete tre uomini, sono tanti tre uomini in un gruppo!”, ha risposto la ragazza.

Clarissa Selassié: litigio con Antinolfi e il “mutanda-gate”

Clarissa Selassié, visibilmente infastidita dalla reazione eccessiva di Gianmaria, ha voluto spiegare la sua richiesta: “Io volevo una mano per lavare i piatti, ho chiesto un favore ma non c’è problema… Io nel mio gruppo con Manila e Sophie, io e Manila siamo quelle che facciamo di più”. Poi sfogandosi con Soleil Sorge ha commentato la reazione dell’imprenditore: “Gianmaria alza la voce dal nulla, non è un modo per collaborare. Io ho chiesto un favore, di fare una prova”. Proprio in questo ore, però, Clarissa è rimasta coinvolta nel “mutanda-gate”: nel lavandino della cucina stono state ritrovare delle mutande sporche. “La Mutanda-Gate ci mancava… Alla fine poi s’è scoperto che sono di Clarissa… Del perché fossero in cucina però non è dato saperlo…”, ha commentato un utente su Twitter.

