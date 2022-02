Clarissa Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GF Vip censura: il web…

Il giorno di San Valentino è iniziato con un’inaspettata sorpresa per Jessica e Lulù che, in modo diverso, stanno attraversando giorni difficili. Lulù sente sempre di più la mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo mentre Jessica non nasconde il proprio malcontento per la situazione con Barù che continua a non sbloccarsi. Come se non bastasse, negli scorsi giorni, una persona vicina ad Alessandro Basciano è andato ad urlare fuori dalla casa contro Jessica e Lulù mettendo Alessandro e Sophie Codegoni in guardia dalle principesse.

Per dare un supporto alle sorelle, Clarissa Selassiè, questa mattina, insieme alla madre, è andata ad urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. “Lulu sono la mamma, non piangere. Ti amo, tutte le fatine sono con te“, è primo messaggio che la mamma delle Selassiè ha fatto recapitare a Lulù. A svelarlo è stata la stessa fidanzata di Manuel Bortuzzo che ha fatto sentire i battiti accelerati del cuore a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni con lei in quel momento.

Clarissa Selassiè e la madre urlano per Jessica e Lulù: il web protesta contro il Grande Fratello Vip

Lulù non è riuscita ad ascoltare il resto delle parole della madre per la musica che il Grande Fratello Vip ha fatto partire immediatamente. Inoltre, mentre Lulù e Jessica rispondevano alle parole d’amore della madre e della sorella con l’aiuto di Miriana e Sophie, la regia ha cambiato inquadratura censurando il momento. Una scelta che ha scatenato la rabbia del popolo di Twitter che ha ricordato come lo stesso trattamento fosse stato riservato a Lulù quando era stato Manuel ad urlare fuore dalla casa.

Inoltre, il popolo di Twitter ha scovato anche lo stesso Manuel Bortuzzo fuori dalla casa del Grande Fratello insieme a Clarissa e alla madre di Lulù a cui ha deciso di lasciare spazio dal momento che, questa sera, avrà modo di parlare direttamente con la fidanzata durante la sorpresa di San Valentino.

la queen con clari che urlano a lulu e jess 💜 #GFvip #fairylu la regia cessa che cambia subito pic.twitter.com/tFpPNfHQg9 — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 14, 2022

Un pagliaccio va ad urlare contro Lulù e Jess

NESSUNA CENSURA Una madre va ad urlare parole d’affetto per le proprie figlie

MUSICA A PALLA Cessi sempre e comunque, c’è poco da fare #fairylu #gfvip — R⚡️ (@__babycat__) February 14, 2022





