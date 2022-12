Clarissa Selassié e Sophie Codegoni, é maretta dopo il Gfvip?/ “Se ti ho ferita…”

Grande Fratello vip 6, Clarissa Selassié e Sophie Codegoni ancora in guerra?

Clarissa Selassié e Sophie Codegoni sono in rapporti tesi, dopo gli alti e bassi vissuti per effetto del gioco tv condiviso al Grande Fratello vip 6? Questo é l’interrogativo generale, tra i telespettatori e in primis tra i rispettivi fandom delle due ormai ex gieffine vip , dopo che Sophie, nonostante il rapporto di amicizia instaurato con la princess Selassié nella Casa, ha tacciato quest’ultima di aver fatto delle avances al fidanzato nonché un altro volto del Grande Fratello vip 6, Alessandro Basciano. E a dare una risposta, rispetto alla curiosità generale, é un intervento delle due dirette interessate ad un nuovo appuntamento del web format, Casa chi, condotto da Sophie.

“Sophie sa quanto io le voglia bene. Io se l’ho ferita mi dispiace e qui pubblicamente davanti a tutti le chiedo scusa- dichiara nell’intervento in presenza di Sophie, Clarissa-. Per me lei è davvero una persona molto speciale. Pensate che noi volevamo andare a vivere insieme a Londra per un anno”. Ora che Sophie Codegoni attende un figlio da Alessandro Basciano, nelle scuse pubbliche, poi, Clarissa Selassié ricorda:

“Per me era la mia migliore amica nella Casa. Mi ero molto affezionata e tuttora lo sono. Se ti ho ferita Sophie mi spiace e spero che potremmo parlare da sole e chiarirci“.

Sophie Codegoni pronta a perdonare Clarissa e…

La risposta di Sophie Codegoni é del tutto pacifica, anche margine del Grande Fratello vip 6 condiviso con Clarissa Selassié : “Accetto le scuse, ma la colpa non è al 100%, va divisa. E se sei arrivata a dire determinate cose è perché magari anche da parte mia ci sono state delle mancanze”.

Tra le due restano delle questioni da chiarire, rispetto all’amicizia nata tra le mura delle Casa più spiata d’Italia, ma Sophie sembra voler aprire la porta al dialogo con Clarissa. E non é azzardata l’ipotesi che le due possano presto rivelarsi più amiche di prima

