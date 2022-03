Clarissa Selassié, fan in rivolta/ Offesa e insultata: “Prenderò provvedimenti”

Clarissa Selassié torna a tuonare dopo la puntata del Grande Fratello VIP di giovedì sera. Lo fa con toni fermi e determinati, in seguito ad alcune offese che sarebbero giunte alla princess dopo la trasmissione. Evidentemente molti utenti del web non hanno gradito alcune sue prese di posizione e Clarissa non ci ha pensato due volte a minacciare azioni legali per tutelare l’immagine sua e quella delle sue sorelle, Jessica e Lulù, al momento dentro la casa.

“Riguardo i tweet offensivi, nei confronti miei e soprattutto delle ragazze che adesso non si possono tutelare ci tengo a dirvi, che stiamo già prendendo provvedimenti legali”, ha dichiarato la ragazza in queste ultime ore su Twitter. La sua presa di posizione, naturalmente, ha scatenato ulteriori reazioni sui social, dove molti utenti hanno rincarato la dose nei suoi confronti.

Clarissa Selassié, tensione alle stelle sui social: la princess sotto attacco

Dopo aver annunciato provvedimenti legali attraverso un post pubblicato su Twitter, Clarissa Selassié ha dovuto fare i conti con diverse persone che hanno rimarcato i suoi modi di fare molto aggressivi. In particolar modo alcuni telespettatori hanno menzionato alcuni suoi vecchi attacchi rivolti a Soleil Sorge nelle scorse settimane. Vediamo quindi se Clarissa deciderà di fare un passo indietro, come era accaduto ad esempio con Katia Ricciarelli, alla quale aveva rivolto pesanti accuse per poi ritrattare pubblicando una lettera di scuse.

