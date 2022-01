Clarissa Selassié fidanzata con Antonio Medugno?/ Nuovo concorrente GF Vip “è single”

Nei giorni scorsi Clarissa Selassié ha spiazzato tutti svelando di aver ricevuto diversi messaggi da parte di molti ragazzi dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Uno in particolare però sarebbe riuscito a fare breccia nel suo cuore, o almeno a sollevare un certo interesse nella giovane Selassié. Ma di chi si tratta? Proprio Clarissa, ospite del format web di Casa Chi, si è sbottonata svelando qualche dettaglio in più e parlando di una frequentazione in corso: “Ci stiamo frequentando e lui dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello Vip quindi vediamo come si comporta… “.

Antonio Medugno, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip/ Ex Uomini e Donne, single…

Incalzata ulteriormente dai giornalisti di Chi, l’ex Vippona non ha voluto spingersi oltre fino a dichiarare il suo nome ma si è limitata ad esclamare: “Mi ammazza… aiuto. Mi avete fatto sganciare una bomba!”. Insomma, di chi si tratta? In tanti utenti sui social hanno ipotizzato che possa trattarsi proprio di Antonio Medugno, prossimo concorrente del reality che tra l’altro è anche l’unico dei due nuovi Vipponi prossimi ad entrare nella Casa del GF Vip a seguire la Selassié su Instagram (con un “segui” altrettanto ricambiato).

Clarissa Selassiè choc "ho bloccato su Whatsapp la mamma di Sophie Codegoni/ "Non la contatterò mai più"

Clarissa Selassié, arriva il retroscena su Antonio Medugno: “entra single”

Se Clarissa Selassié ha parlato di una frequentazione in corso pur non svelandone il nome (almeno per il momento), c’è chi però Antonio Medugno lo conosce molto bene, smentendo tutto e parlando al massimo solo di un flirt tra loro due. Si tratta dell’esperta di gossip e blogger Deianira Marzano, che con Medugno condivide la medesima agenzia.

Nelle passate ore, mentre si rincorrevano le voci di un presunto fidanzamento tra Clarissa ed il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Deianira ha voluto fare delle precisazioni attraverso le sue Instagram Stories: “Sveltina non si può dire perché ci stanno le suore, flirt lo possiamo dire? Come dire anche che questo Antonio Medugno che entra nella Casa del GF Vip è super single”. Già nei giorni scorsi, l’esperta di gossip aveva smentito il gossip spiegando che Antonio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sarebbe entrato come single nella spiatissima Casa.

Clarissa Selassiè: "Carmen Russo temeva Katia Ricciarelli"/ GF Vip: "L'ha offesa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA